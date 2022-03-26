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台北市公布2確診足跡！晴光市場、海底撈、西門紅樓入列

▲該案確診前曾多次搭乘台北捷運。（圖／台北衛生局提供）
▲該案確診前曾多次搭乘台北捷運。（圖／台北衛生局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 22:46:16

台北市衛生局今天（26日）晚上公布，確診個案(案22639、22701)足跡，調查顯示，22639個案居住在新北市中和區，為20多歲男性，曾接種過3劑疫苗，24日發燒去醫院就診，被驗出陽性確診，CT值17.2；案22701則是30多歲女性，住在三重，接種過2劑疫苗，因陪病採檢確診，CT值12.7。

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▲台北市衛生局公布(案22555)足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局公布(案22555)足跡。（圖／台北市政府提供）
案22639在3/20日中午11時13分，曾搭乘捷運，由南勢角站經由古亭站到西門町，中午12時至晚上18時在西門紅樓。隔天23日晚上也搭乘捷運，由南勢角站經松江南京到南京復興站，並前往慶城街上的海底撈用餐，結束後再搭捷運返家。

案22701則在3/22日上午11時許到過晴光市場，晚上19時許，在山鑫登山潛水體育用品行消費；隔天23日晚上18時許，出現在OUTDOORZ我不在家戶外用品選物店；25日集中於大安區，其中包括林青榖診所、頂好哨子麵、芋香園等處，隨後在下午搭捷運自南京三民經松江南京到民權西路站。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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