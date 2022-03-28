新增確診不只一例！柯文哲下午臨時召開北市防疫記者會
台灣新冠肺炎疫情近日又開始逐漸升溫，昨（27）日罕見出現83例本土確診案例。雖然其中尚未出現北市案例，不過其中新北三重確診男性案22741，以及基隆確診女的朋友案22597，都曾經有來台北的確診足跡。而據了解北市今日確診數目前累積3例，也讓台北市長柯文哲臨時增加行程，於下午3時30分召開北市防疫記者會。
根據台北市衛生局昨日晚間公布的外縣市確診足跡顯示，新北三重確診男性案22741曾於25日中午12時於三商巧福的民權門市用餐，晚間則有到位於中正區忠孝東路的7-11鑫台北門市購物；另名基隆確診案例案22597，則是曾於23日前往位於信義區松壽路的海底撈火鍋用餐，時間長達兩個小時。
雖然昨日出現83例本土確診案例，其中沒有出現台北市的確診案例，不過副市長黃珊珊就坦言北市有被通報部分足跡，再加上北市是交通要道，擔心會有更多其他縣市的確診足跡，也有擴散的可能性。而據了解今日北市目前確診數為3例，下午台北市長柯文哲也臨時新增行程，將召開北市防疫記者會，說明北市疫情狀況。
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