勞動局長因上班塞車遲到就請假？陳信瑜挨批混水摸魚

勞動局長陳信瑜日前因為在上班期間替副市長黃珊珊拉票，涉嫌違反行政中立正在接受北市政風處調查外，今（28）日下午進入台北市議會接受質詢時，除了被國民黨台北市議員鍾沛君揭露，上任兩年多來請假時數多達806小時，為全北市府首長之冠外，今日上午更因為上班遲到而請假兩小時。不過陳信瑜在質詢時堅持自己都是「依法請假」。
鍾沛君在質詢時揭露，從2020年2月1日起至今約2年2個月的時間，陳信瑜已經向北市府請假806個小時，是北市府內所有局處首長之冠。鍾沛君也揭露，陳信瑜常常在跨年期間及過年期間，於連假前後多休假，「春節前跟開工當天，通常是局處最忙的時候。」鍾沛君質疑，結果身為局長的陳信瑜都可以大喇喇地請假，將工作丟給下屬處理。對此陳信瑜表示，所有請假都符合規定，自己都是依法請假。
鍾沛君再質疑，去年九月期間陳信瑜請了近半個月的假，並翻出人事處的請假規則，只要有請超過兩天的病假，就須檢附證明，「可是陳信瑜請假都是以4小時、1日穿插請假，是否有規避證明之嫌？」對此陳信瑜表示，去年九月因病住院，且請假都有檢附證明，全都是依法請假。
此外鍾沛君再詢問陳信瑜「局長你今天上午是否有請假？」對此陳信瑜先是回答「沒有」，不過鍾沛君隨即踢爆，陳信瑜今天上午請假了2個小時，這時陳信瑜才承認是因為塞車遲到，所以依法請假2個小時。不過此番說法鍾沛君並不接受，除了質疑陳信瑜在質詢時說謊外，更質疑為何局長「不是想辦法提早出門不遲到，而是遲到就請假」？對此陳信瑜僅回應自己「依法請假」。