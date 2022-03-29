市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理！到案供稱「只是關心」
3月24日有位男網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，透露自己在市府轉運站上廁所時，驚覺隔壁間有鬼祟人影，嚇得拿出手機自拍錄影，果然拍到有人從隔間探出頭來偷窺。而如今偷窺男的身份曝光，竟然是台北市議員王欣儀的助理，偷窺男到案後供稱當時是因為聽到隔壁間有異音，所以才「想要關心」。
據了解，被偷窺的男網友事後前往派出所報案，警方受理後循線追查偷窺男身份，結果偷窺男在昨（28）日自行到派出所說明，供稱當時是因為聽到隔壁廁所傳來異音，所以才會探出頭去關心。而更讓外界驚訝的是，偷窺男竟然是台北市議員王欣儀的助理。
關於偷窺男的供詞，以及行為是否涉及違反《性騷擾防治法》，仍待警方進一步調查釐清。而王欣儀則在接受媒體訪問時表示，助理已表達願向對方致歉，但也會尊重對方是否有意願接受，王欣儀強調自己也不是當事人，目前就是等警方後續的調查釐清。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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