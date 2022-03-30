台灣第一女優登《BBC》！拍A片成癮「覺得錯但無法克制」

隨著社會風氣開放及影音平台興起，成人影片不再是禁忌話題，台灣AV女優甚至不介意在鏡頭前露臉，暢談自己的人生，入行已經6年的吳夢夢，日前接受《BBC中文版》專訪，吐露家庭背景及入行原因，幼時缺乏關愛的她因為踏入色情產業獲得關注，坦言「覺得自己這樣做好像是錯的，但又無法克制住自己」，已經漸漸把拍A片當成一種興趣。





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▲吳夢夢年幼時缺乏的關愛，在拍攝成人片時得到安慰。（圖／翻攝吳夢夢FB）

▲吳夢夢入行6年，誓言成為台灣第一女優。（圖／翻攝吳夢夢IG）

▲吳夢夢將與日本最大A片片商合作。（圖／翻攝吳夢夢FB）

作風大膽的吳夢夢，在付費平台拍攝性愛影片暴紅，曾因為網友在群組分享影片提告勝訴，還揪已婚男性拍攝3P動作片，遭對方老婆提告索賠，惹出不少社會事件，日前她更宣布要和日本最大成人影片集團SOD合作，誓言要當「台灣第一AV女優」。





原生家庭的挫敗，卻讓她在色情產業獲得成功。吳夢夢1歲時經歷父母離異，展開漂泊的人生，從小住在保母家，國中又因爸爸經商失敗，搬到爺爺奶奶家生活。青春期開始和網友聊天，被要求坦誠相見，從可愛裝扮到只穿內衣、最後全裸，她全都一一照做，因為現實生活中被忽視，那些想要被愛、被認同的感覺，在網路上都能獲得。





▲家人不會干涉她的事業，吳夢夢自認已經很幸運了。（圖／翻攝吳夢夢FB）

▲吳夢夢屬於較肉感的體態，還在不斷努力減重。（圖／翻攝吳夢夢FB）

▲吳夢夢在成人影片裡嘗試婚紗造型，但私下已經不期盼婚姻。（圖／翻攝吳夢夢IG）

▲吳夢夢和男友「熊吉」成為固定拍攝成人片的搭檔。（圖／翻攝吳夢夢FB）

吳夢夢在色情產業上獲得成就感，曾有網友看了照片，感謝她「讓他的人生獲得了滿足」，這促使了她繼續從事這行業，希望更多人愛自己，「不管是人生或者性慾，那對我來說，就好像有個使命感」。她透露一部成人片的製作成本約15萬元台幣，女優每部片酬則是8到20萬元不等，是許多一般上班族月薪的2倍。





她在一次拍攝活動遇到男友「熊吉」，成了固定的拍攝搭檔，也不避諱讓家人得知從事該產業，每月都有給家裡部分薪資，爸爸知道她從中獲得成就感，不會加以干涉，亦不會深聊細節，她自認沒有鬧過家庭革命，算是女優群裡較幸運的。吳夢夢說，曾經對婚姻有過期待，但這6年裡拍了露臉成人影片，現在感覺婚姻已經是有點天方夜譚，她奉勸有心進這行的女優，「不要被一天10萬、20萬元的薪水吸引了，它是你一輩子會遇到的問題，這東西會跟著你未來20年、30年，到你死去為止」。



