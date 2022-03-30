勞動局長上班替黃珊珊拉票 北市府認違法：將行政處分
台北市勞動局長陳信瑜在上班時間與工會代表會面，並在會面中替副市長黃珊珊拉票，遭到國民黨議會黨團踢爆。而北市政風處也介入調查，且已於今（30）日完成調查。台北市副市長蔡炳坤表示，政風處的報告指出，陳局長身為首長，在言論方面顯有不當，違反了公務員服務法相關規定，「所以會建請行政處分，來宣示本府行政中立的立場。」
陳信瑜日前在上班時間與工會代表會面時，替副市長黃珊珊拉票，疑似違反行政中立。而在會議錄音檔遭到國民黨議員揭露後，市府也要求政風處介入調查。而在調查結果出爐前，陳信瑜議會接受議員質詢時，仍直言「調查結果不會成立，因為事實就是事實」、「沒有違法」。
不過今日上午蔡炳坤出席公開活動時，被問到政風處的調查結果，蔡表示，陳信瑜身為首長，在言論方面顯有不當，違反了公務員服務法相關規定，所以會建請行政處分，來宣示本府行政中立的立場，「報告會送到議會，那我們府內就會啟動相關的行政處分。」
蔡炳坤強調，政風報告中有針對是不是有涉及到貪瀆、政府採購法、刑法的相關規定，目前是查無相關情事，那也沒有公職候選人的選罷法期約賄選的一個要件，另外就是說勞動局長屬於政務官，政務官也沒有所謂行政中立法的適用，這些都很清楚地做了相關了解。