太魯閣翻覆事件週年　民眾黨團痛批台鐵改革緩慢

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邱臣遠指出，本週和張其祿委員一同與傷者家屬舉行記者會，要求王國材不要再拖，他才答應與家屬見面，強力要求王國材考量家屬的訴求，讓第三方監督團體參與台鐵改革，並參考日本制度，將受難者家屬納入監督團體成員，共同監督安全改革，讓悲劇不再發生。
立委賴香伶表示，台鐵「人少」、「車老」、「資材欠缺」三大問題仍未緩解，台鐵預算員額1萬7362人，但現有正式職員僅1萬4264人，還有3000多名臨時人員，招聘員額不足造成人力短缺，易引發安全問題，列車故障、誤點還是家常便飯。
賴香伶指出，台鐵車輛普遍老舊，5成4的車齡老舊急需更新汰換，然而欠缺維修零件，加上不符時代的窄軌距，許多零件甚至得靠員工自己開模製造，自製零件除了產量少、價格更貴之外，零件的規格公差、耐用程度等，也與原廠不同，成為行車安全的一大隱憂。
立委張其祿直言，從2018年普悠瑪號事故，到2021年太魯閣號事故，人為疏失還是一再出現，甚至差點危急乘客性命，誤點、故障屢見不鮮，3月2日媒體報導「台鐵嘉義站彎道處轉轍器號誌設定錯誤逾兩個月，解決方式是要求司機員自行注意」，如此「高風險、低效率」的鐵路運輸，卻關乎民生經濟的重要命脈，台鐵改革的重中之重，就是提升「行車安全」。
立委高虹安表示，「減班」、「降速」是短期應堅持的安全性政策，去年台鐵因疫情減班，準點率上升，連事故率都下降，減班能直接緩解人力緊張的問題，也能空出更多時間進行完整的員工教育訓練。別忘了今年初EMU3000上路就爆發司機員訓練不足就載客上路，這又是安全一大隱憂，例如交通部前技監、鐵路局前副局長陳鴻麟也建議，應繼續維持減班，並在通過施工區時降速。上個月台鐵有意在3、4月取消太魯閣號、普悠瑪號2款傾斜式車廂的雙人乘務，反映出司機員數仍然不足。
立委蔡壁如表示，台鐵行車安全不能靠賭運氣，更質疑「行控4.0」發包有弊，政府竟讓一家沒有任何得獎實績的公司，可以騙取國家超過1億元的補助，這家「理立公司」宣稱是美國佛羅里達州交通運輸局（JTA）的自駕服務系統供應商，然而辦公室同仁實際寫信給JTA，答案是「沒有」。理立騙到經濟部頒發「2020系統整合輸出獎」，又騙到台鐵、台南市政府一堆標案，到目前為止什麼都沒有做出來，她質疑「中間有沒有官商勾結情事？」
蔡壁如指出，台南市長黃偉哲2021年4月與理立簽署合作意向書，結果台南自駕巴士的人工介入率高得離譜，目前該計畫胎死腹中，5200萬就這樣沒有了。經濟部、交通部、外交部必須查證理立是否真是JTA供應商，如果最後查證確實謊報，必須撤回對理立的補助，並要求賠償。