遺憾被黃珊珊攻擊身世　蔣萬安：身為蔣家後人很光榮

備戰台北市長的國民黨立委蔣萬安日前批北市副市長黃珊珊支持度23%，代表有7成市民期待改變，被黃反批國民黨支持度11.5%，代表9成民眾認為蔣經國的孫子有很大進步空間。蔣萬安今（1）日回應，對黃以蔣家身世攻擊感到訝異且遺憾，但身為蔣家後人，他非常驕傲、光榮，這也絕對是加分，不是包袱；台北市在最新民調的光榮感、幸福感、滿意度等指標都敬陪末座，且7年流失20萬人，市民已「用腳投票」，這對市府是嚴重警訊，應該嚴正面對。
蔣萬安上午接受廣播專訪，針對蔣家血統一再成為選戰主軸，蔣萬安表示，兩位蔣前總統對中華民國台灣有極大貢獻，這個事實不容抹滅、更不可能斷章取義，過去的歷史他沒辦法參與，但重要的是攜手開創新世代，各界的批評都回歸歷史、檢討改進，「身為蔣家後人，我非常驕傲，也非常光榮」，被追問不會是包袱嗎？蔣強調，這絕對是加分。
至於國民黨是否是包袱？蔣萬安說，台北市長這一戰非常艱困，國民黨面對兩面夾擊，但他會一肩扛起艱困的一仗，過去每逢艱困時刻，有些人會保持距離或跳船，但他不會，他對國民黨有感情也有使命感，唯有留下來才有機會改變。
此外，外傳國民黨議員、里長改支持黃珊珊，蔣萬安反駁說，自己一直有跟各區里長請益座談，也跟議員密切合作聯繫、通line，甚至4月台北市議會國民黨團大會也有邀請他，互動都很好，任何議員、里長參與市府活動都很正常，如果這樣就解讀成被拔樁，對他們很不公平，不知情的人想要見縫插針，大可不必。