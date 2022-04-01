想擴大卻被設門檻！34立委提憲法訴訟 行政逾越立法權
民進黨立委林岱樺、蘇治芬、陳素月、陳秀寶等4人今（1）日上午前往司法院，指控經濟部、農委會違反權力分立原則，僅用一紙公文，就牴觸立法院2年多前修法通過的《工廠管理輔導法》規定，向憲法法庭提出憲法訴訟。她們高喊「行政逾越立法權、聲請大法官釋憲」口號，並由司法院大法官書記廳長許辰舟出面接下訴狀。
林岱樺表示，有34位不分藍綠的立委連署，來自台灣各地，要請大法官主持公道；2019年7月，立法院通過《工廠管理輔導法》修正，增加規定讓2016年5月20日以前的業者，屬於低汙染產業，就可以納管工廠改善，甚至於合法。
林岱樺說，在法案通過後，經濟部、農委會只不過公布一紙公文，就讓合乎《工廠管理輔導法》的業者，反而不能循合法途徑合法改善，經藍綠立委在2年內透過公開質詢、私下在辦公室協商、黨團內邀政府單位來，甚至由立法院長游錫堃主持公道，包括業者親自前往行政院陳情，所有努力都做了，全都沒用，一紙公文違反《工廠管理輔導法》而限制人民想合法的權益，所以正式向司法院遞件。
該紙公告是經濟部於2021年2月5日發布「基於環境保護或安全考量，不宜設立工廠者」的行政命令，將原本立法院決定要擴大的範圍設下門檻。
律師蔡家豪說，該公告前面27項都沒問題，但第28項卻偷渡細則，試問「農業用地」、「農產業群聚」的標準是什麼？經濟部、農委會卻講不出標準；而農委會還可透過經濟部的公告，任意決定何種對象為農產業群聚，一旦被認定就完全無法被納管、輔導，推翻「擴大納管、予以輔導」原則。
據了解，從經濟部公布的數據可知整體是4萬家，其中受影響的業者有1134家。