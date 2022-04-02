研究：染疫康復又完整接種疫苗者擁有最強保護力

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發表在「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）的研究分析了巴西2020年到2021年超過20萬人的健康資料。巴西是疫情重災區，染疫死亡總數高居全球第2，僅次於美國。
研究發現，對曾染疫的人來說，輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗可提供90%的保護力，讓人免於住院或死亡的威脅；中國科興生技公司的CoronaVac疫苗有81%的效力；單劑型的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗則有58%的防護力。
巴西的南馬托格羅索州聯邦大學（Federal University of Mato Grosso do Sul）教授克羅達（Julio Croda）是研究作者，他說：「這4種疫苗都證明可為曾感染COVID-19者提供顯著的額外保護力。」
另一項使用瑞典全國登載系統截至2021年10月數據所做的研究也發現，染疫康復者在最長20個月內都維持高度保護力，可免於再感染。
相較於染疫康復後僅具自然免疫力的人，染疫康復後又打了兩劑型疫苗、因此有「混合免疫力」者，再感染的風險又低了66%。
英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學教授杭特（Paul Hunter）告訴法新社，染疫康復後的自然免疫力提供20個月「非常好的保護」，這「遠超過我們原本對兩劑型疫苗的預期」。杭特並未參與研究。
但他也警告說，這兩項研究完成的時間都是在Omicron變異病毒株成為全球主流病毒株之前，而Omicron明顯降低了染疫康復者的自然免疫力。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110401