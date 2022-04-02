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真有撒旦交易？簽「淫亂契約」而慘遭火刑的烏拜恩神父

▲17世紀法國曾有名叫烏拜恩的神父，因被指控與惡魔簽下淫亂契約，而遭火刑處死。（圖／翻攝自網路）
▲17世紀法國曾有名叫烏拜恩的神父，因被指控與惡魔簽下淫亂契約，而遭火刑處死。（圖／翻攝自網路）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-02 10:00:00

自古以來，有關與撒但交易的故事一直有所流傳，17世紀法國神父烏拜恩（Urbain Grandier），就因被指控與惡魔簽定淫亂契約，而於1634年8月被以施行巫術罪名，處火刑焚燒致死，即是當中頗為有名的事例。

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資料記載，烏拜恩神父曾於普瓦捷羅馬天主教教區下屬盧丹聖十字教堂任神職，並許下獨身誓詞，不過上任不久，便傳出他曾與多名修女及教區內的女性發生不正當親密行為，放蕩名聲在教區裡相當為人所知。直至1632年，多名修女群起指證被烏拜恩神父以巫術誘姦，事件因而鬧上法庭。

據悉當案件審理時，主審者在庭上拿出1張所謂的「撒旦契約」，判定他曾透過巫術誘姦修女，最終在以燒得通紅的、裝滿尖刺的鐵虎鉗對烏拜恩神父施加酷刑後，就將他活活燒死在火刑柱上，直到死前，烏拜恩都未承認曾行過巫術。

▲烏拜恩神父被指控與惡魔簽定契約。（圖／翻攝自網路）
▲烏拜恩神父被指控與惡魔簽定契約。（圖／翻攝自網路）
據資料所示，那份契約以白紙黑字寫明，烏拜恩神父將靈魂交給惡魔後，可獲得魔鬼提供的「女人的愛」、「處女的花冠」，該張契約由倒轉寫的拉丁文組成，時至今日仍廣泛流傳。

在缺乏科學論證的中古世紀，類似的獵巫事件層出不窮，除了烏拜恩神父這類的例子，還有很多是被以女巫、狼人等罪名殺害。

多數現代評論家認為，烏拜恩神父是否與惡魔簽訂契約，此事實在有待商榷，更有可能導致他死亡的原因，是他其實是政治迫害下的受害者，只是在那個信仰、神祕學盛行的年代，冠上行巫術的罪名，對於剷除異議者來說，通常是相對快速、有效的方法。

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