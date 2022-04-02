真有撒旦交易？簽「淫亂契約」而慘遭火刑的烏拜恩神父

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據悉當案件審理時，主審者在庭上拿出1張所謂的「撒旦契約」，判定他曾透過巫術誘姦修女，最終在以燒得通紅的、裝滿尖刺的鐵虎鉗對烏拜恩神父施加酷刑後，就將他活活燒死在火刑柱上，直到死前，烏拜恩都未承認曾行過巫術。
據資料所示，那份契約以白紙黑字寫明，烏拜恩神父將靈魂交給惡魔後，可獲得魔鬼提供的「女人的愛」、「處女的花冠」，該張契約由倒轉寫的拉丁文組成，時至今日仍廣泛流傳。
在缺乏科學論證的中古世紀，類似的獵巫事件層出不窮，除了烏拜恩神父這類的例子，還有很多是被以女巫、狼人等罪名殺害。
多數現代評論家認為，烏拜恩神父是否與惡魔簽訂契約，此事實在有待商榷，更有可能導致他死亡的原因，是他其實是政治迫害下的受害者，只是在那個信仰、神祕學盛行的年代，冠上行巫術的罪名，對於剷除異議者來說，通常是相對快速、有效的方法。
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