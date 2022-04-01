不明傳播鏈「+3、-2」！彰化寵物商定序出爐 累計共20條
中央流行疫情指揮中心表示，今（1）日新增104例本土個案，並新增3條待釐清傳播鏈、2條傳播鏈找到源頭歸併或監測期滿，醫療應變組副組長羅一鈞表示，這3條分別昨日新增的桃園、新北零星個案，以及今日公布的比較大的一起桃園電商工作是群聚。目前國內累計不明傳播鏈共有20條。
國內疫情大爆發，今日新增104例創今年新高，其中桃園電商工作室一次暴增22人染疫，但傳染源頭目前還在調查釐清中，羅一鈞說明，昨天有幾個還在調查中案例，有2例無法歸到先前群聚，為桃園、新北各一案，再加上今日的桃園電商工作室群聚，共計增加3條不明傳播鏈，但新北深坑陪病家屬（案22321）監測期滿結案，以及彰化寵物用品場夫妻（案23078、23079）序列出爐，跟中和一致並且也有重疊足跡，因此歸併為同一條，昨日19條、今日加3條減2條，因此總共20條。
指揮中心統計，截至目前國內累計7,033,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,009,862例排除)，其中23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。（編輯：林莞茜）
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