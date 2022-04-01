防疫忙翻天！記者關心羅一鈞 他靦腆低調：謝謝大家關心
1日下午，中央流行疫情指揮中心，宣布本土新增104例確診個案，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據最新基因定序和台灣病例觀察，一月至今，確診者「無症狀」比例是99.76%，其中70歲、80歲以上的「致死率」和「重症率」比其他年齡都來的高，呼籲長者們應盡快接種疫苗增強防護力。
而記者會現場，有記者提問到羅一鈞請假回家洗衣服，上午行政院長蘇貞昌表示「可以回家跟太太一起洗衣服」，並提到結婚有補助；網紅486先生甚至表示，要贈送洗衣機給羅一鈞。對此，羅一鈞靦腆的表示，還有很多人比他更需要洗衣機，非常感謝民眾的關心，也回應結婚補助的事情，表示會去查詢看看。
據了解，指揮官陳時中透露，羅一鈞某次深夜臨時請假、隔天無法開會，一聽原因竟是要「回家洗衣服」，因為防疫的關係，每天都忙到凌晨，沒時間洗衣服，讓陳時中非常感慨，也相當心疼。
※【NOWnews 今日新聞
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