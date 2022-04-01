大甲鎮瀾宮遶境　「疫苗3OK」識別證兌換

大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月8日晚間11時起駕，展開為期9天8夜的遶境，中央宣布打完3劑疫苗才能參加，大甲媽遶境進香的隨香客、信徒，已施打第3劑疫苗，須出示疫苗小黃卡正本、身分證件正本，從2日起5日每天上午9時至晚上8時，前往大甲農會順天辦事處檢錄服務處造冊登錄，領取「疫苗3 OK」識別證。

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鎮瀾宮指出，國家指定重要民俗活動「大甲媽祖遶境進香」，一直是安定人心的重要力量，信眾參與9天8夜遶境活動期間，務必配合防疫規定，要全程配戴口罩，不鑽轎底、不搶轎、不共食，改提供盒裝餐點，也注意不能邊走邊吃避免群聚休憩。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，遶境當天，持有識別卡才能進入廟門，但廟前廣場屬開放空間，自發性加入遶境的香客都無法強制要求呼籲信徒打滿3劑再參加，媽祖鑾轎到各地駐駕時，也會採取相同標準。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境，2日起5日每天上午9時至晚上8時，前往大甲農會順天辦事處檢錄服務處造冊登錄，領取「疫苗3 OK」識別證(圖／大甲鎮瀾宮提供2022.4. 1)

鎮瀾宮表示，所有董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射，起駕要打滿3劑配戴識別證才能入廟，2日至5日清明連假，在大甲農會順天辦事處前（大甲區順天路211號）提供辦理「疫苗3OK」識別證兌換，詳細兌換辦法，請參閱鎮瀾宮粉絲團，9天8夜沿途也會設點辦理識別證兌換作業。

另外，大甲鎮瀾宮貼心為想參與聖事，但尚未符合政府防疫規定的信眾們規畫「大甲媽祖遶境平安接駕3步驟」，兼顧防疫措施又能一起參與聖事；包括歡迎信眾透過網路直播參與進香行程，鎖定大甲鎮瀾宮臉書粉絲團及大甲鎮瀾宮YT頻道。