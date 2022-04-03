想靠短影音賺錢？TikTok、Shorts、voom「變現」方式解密
2021年尼爾森網際網路大調查針對Z世代網路與影音使用進行分析發現，高達9成的年輕世代熱衷於網路數位平台收看影音娛樂內容，且尤其喜愛網紅與素人製作的影片。2017年TikTok國際版問世後，帶動了短影音風潮，根據官方統計，2021年TikTok全球月活躍用戶高達10億。目前全球App下載量已超過20億次，其中將近7成用戶年齡介於13～24歲之間，讓TikTok被稱之為「20歲以下年輕人的秘密樂園」。
這股熱潮，讓YouTube不得不思索應對方式，於是2020年推出「Shorts」，同樣主打短影片(台灣在2021年上線)，並祭出重金拉攏年輕創作者加入。通訊軟體LINE，2021年底將旗下的貼文串轉型為voom短影音平台。Meta（FaceBook 臉書母公司）推出「Reels」透過轉場、音樂、濾鏡、特效等剪輯元素，讓用戶打造15 秒短片，但台灣尚未啟用此功能。
短影音加入門檻低，有一機手機透過內建的特效就能拍出張力十足短片，但創作者要如何變現？《NOWnews今日新聞》特別整理目前台灣上線的短影音平台，包含：TikTok、YouTube Shorts、LINE voom如何讓創作者的流量變「現金流」的方法。
TikTok
TikTok 創作者要能「收禮物」獲得資金，需符合以下規範：
- 台灣上線時間：2017年
- 用戶／觀看數：2021 年 TikTok 全球月活躍用戶突破 10 億
- 影片形式：15秒短影音形式
- 創作者可獲得營收方式：有 TikTok Creator Marketplace 及影片贈禮功能。贈禮由觀眾送禮，創作者收到的禮物會兌換成「鑽石」再轉成「現金」，禮物形式多樣，有花朵、愛心、小熊等購入金額都不相同，購買禮物需要用儲值「金幣」才能下單，65金幣為33元台幣。但目前無法知道鑽石轉化價值。
YouTube Shorts
- 至少有 10 萬名粉絲
- 影片須通過安全審核
- 帳號活躍天數至少為 30 天
- 年滿 18 歲以上
- 在過去 30 天必須曾經發佈公開影片
- 遵守平台的社群自律公約
- 台灣上線時間：2021年7月
- 用戶／觀看數：YouTube月活躍用戶達20億；2022年2月公布最新總觀看次數已超過 5 兆次
- 影片形式：15秒、60秒影片
- 創作者收益：短片創作者目前無法透過 Shorts 播放器中放送的廣告獲得收益分潤。但YouTube 於 2021 至 2022 年期間發出1億美元成立創作者基金，每月固定獎勵平台上激起觀眾觀看與參與度的創作者。
Shorts 基金每個月都會與數千名參與度最高的創作者聯絡，並發放每月最多 $10,000 美元的獎勵金，創作者的 Shorts 必須符合下列條件，才能領取 Shorts 基金獎勵：
2022年會開始測試 Shorts 的其他營利方式，例如探索新方法讓 Shorts 創作者透過 BrandConnect 來製作品牌內容、在 Shorts 中加入超級留言等粉絲贊助功能，以及推出直接透過 Shorts 購買商品的功能。
- 遵守《社群規範》
- 在過去 180 天內上傳
- 沒有其他平台的浮水印或標誌
- 不能是從其他創作者頻道二次上傳的內容
LINE VOOM
- 台灣上線時間：2021年11月原本LINE貼文串，轉型為「LINE VOOM」短影音平台
- 用戶／觀看數：LINE活躍用戶2100萬
- 影片形式： 主力15秒～1分鐘影片，亦有20分鐘內的長影音。
- 創作者收益：LINE官方帳號追蹤者達300人以上且近一個月內的帳號影片，累計觀看時間達30小時以上，即能申請營利，獲取廣告分潤，但並未公布比例。近期推出LINE VOOM創意加速金，向全台影音創作團隊公開企劃徵件，將於近期公布得獎作品。