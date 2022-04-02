玩偶自行「轉頭、彎腰」！主人見影嚇傻 曝：不知哪來的
英國有對夫妻，平時的嗜好是蒐集各式玩偶，不過近日他們無意間透過監視器看到，其中1個維多利亞時期的古董玩偶，竟然會在深夜時自己移動，看上去並不像是被風吹的、或是單純從牆壁邊滑下，影像曝光後也引發討論。
綜合《鏡報》等外媒報導，36歲的李（Lee）跟52歲的史蒂爾（Linzi Steer）喜歡收集各式玩偶，甚至還擁有自己的專屬空間，將曾是礦工生活的小屋改造成小型博物館，特別收藏。先前他們曾收到1個據悉是維多利亞時期製造的玩偶，寄件者並未多說明玩偶的其它來歷與背景，與之前收到的其它物件都不太一樣，但2人當時並未多想，直到3月下旬的某個週五，發現這個玩偶在架上的位置被動過。
由於收藏地點除了2人以外，就只有李的媽媽有鑰匙，但3人都沒有動過這尊娃娃，便決定調閱監視器察看，竟然發現玩偶自己「分成3階段」向前傾斜、移動，甚至是轉向，看上去就好像有人抓著、抱著它在動一樣。
夫妻倆表示，自己收藏玩偶已經很多年了，從來沒遇過這樣的事，並指出那個玩偶其實是有重量的，而且以當時玩偶被擺放的位置，以及玩偶的重量來看，若是移動或傾斜，應該會掉到地上，卻沒有發生。
2人把影片分享到網路上，吸引了許多超自然迷前來討論，有人認為應該是小孩的靈體在跟娃娃玩耍，也有人堅持單純是自然外力影響，與神祕力量無關；由於玩偶的來歷是團謎，在發生這件事之後，也讓夫妻倆對玩偶的歷史感到更加好奇。