T1／桑尼大三元、艾倫初亮相　臺中葳格太陽4連勝

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何喬登（Jordan Heading）此役手感火燙，19投10中、含三分球10投3中，拿下全隊最高25分。塔克（Anthony Tucker）也有16分11籃板3助攻2抄截演出，蘇奕晉15分，但最亮眼的還是桑尼本季第3次的大三元，卡米諾斯就稱讚：「桑尼就是全聯盟最好的球員，毫無疑問。他不只是在球場上表現出色，就連場外也是球星風範，無論是練球訓練、與隊友相處，他都是很棒的球員。」
太陽新洋將艾倫本戰首度亮相，上場18分鐘，8投5中、拿下11分6籃板2抄截1助攻。艾倫表示自己剛隔離完，比賽剛開始還有點緊張，但進球後就比較放鬆，太陽團隊作戰的方式也讓他能更快融入。「我目前恢復狀態大約5成，相信經過1、2週的調整，我能更有更好表現。」
卡米諾斯也表示，過去在西班牙就認識艾倫，知道他是個高IQ的球員，「他的打法也很適合我們球隊，相信他的加入能對我們有很大幫助。」
太陽喜迎4連勝，同時與BYBIT一起攜手作公益，每個主場的太陽隊隊員只要投進三分球，一球2000元，整場比賽贏球15分以上，獎金雙倍。這場比賽團隊投進12顆三分球，將捐出新台幣48,000元現金捐贈給臺中市太平區新平國小共同實踐運動人才培育補助計畫。