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中職／味全龍攜手圓山大飯店　邀球迷一騎來看球

▲圓山大飯店距離天母棒球場車程僅15分鐘，提供球迷賽後住宿新選擇。（圖／味全龍提供）
▲圓山大飯店距離天母棒球場車程僅15分鐘，提供球迷賽後住宿新選擇。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-03 13:31:15

味全龍重返一軍、今年將邁向第二個球季，為持續深耕屬地打造棒球生活圈，讓喜愛支持味全龍隊的球迷朋友能輕鬆看球、暢玩在地，因此今年攜手更多在地夥伴一起合作，推出味全龍會員及球迷專屬優惠，內容不僅有臺北市兒童新樂園、台北圓山大飯店、大葉高島屋，還將號招天母商圈在地數十家應援店加入，搭配今年球季全新推出的外野野餐席開放自行車服務，邀請球迷朋友騎車暢遊在地「一騎來看球」。

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味全龍今年首場主場賽事，將於4月15日在天母棒球場展開一連三天的【龍往直前開幕系列戰】，今年天母主場賽事總計40場賽事，較去年增加11場，為讓更多喜愛支持味全龍隊的球迷朋友都能盡興看球，因此不斷開發屬地合作夥伴加入，好滿足球迷享受球賽、暢玩台北的需求。

童心未泯的球迷朋友照過來！今年在天母主場比賽當日，味全龍主卡會員皆可至會員服務台兌換【臺北市兒童新樂園】「一日樂FUN券」9折優惠券(現場購票9折優惠)，暢玩園內13項大型遊樂設施；若持有當月在兒童新樂園使用過的「一日樂Fun券手環」，也可於天母主場「會員服務台」兌換價值超過百元的入場小禮乙份（隨機贈送）。


若想要養精蓄銳進場應援，或是趁比賽空檔享受美食、暢玩台北，【台北圓山大飯店】也針對今年度味全龍主卡會員（狂龍軍、龍粉知己）或持有味全龍天母主場賽事門票之球迷，推出預訂官網住宿專案享95折優惠，優惠使用須事前電話預約，門票資格兌換則以入住日前、後一天之門票為準，每日限量5間。此外，味全龍主卡會員平日至圓山牛排館消費，還可享單點原價9折優惠，若平日至圓苑餐廳、金龍餐廳消費，則可享單點原價95折優惠。

延續去年球迷朋友最有感的周邊優惠，凡於天母主場賽事當日，球迷朋友到【大葉高島屋】消費購物出示「味全龍LINE好友」即享館內購物優惠，有看球的球迷朋友只要到球場會員服務台還可領取大葉高島屋2H停車優惠券，即可至大葉高島屋服務台辦理停車折抵。若是不想開車的球迷朋友，今年還多了騎車的選項，天母球場外野席今年開放單車進場(需購買野餐席門票並牽車入場)，也歡迎球迷朋友一騎來看球。

此外，賽事期間，不管是賽前等待還是賽後散場，不妨都可以走入天母棒球場鄰近的在地商家，今年在天母商圈的支持下，計畫號召在地數十家店家加入【味全龍應援店】的行列，未來球迷朋友們都有機會在鄰近店家看見紅潮出沒，只要球迷朋友於味全龍應援店掃描QRCODE加入味全龍LINE好友，即可出示予店家換取消費折扣或贈品等相關優惠。

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