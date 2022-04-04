女星赴美當學霸！壓力大崩潰痛哭　「天堂掉到地獄」

陳霓暫時放下台灣的演藝工作，赴美攻讀哥倫比亞大學電影系，但她日前在個人Vlog崩潰大哭，爆喊：「壓力真的爆大，怕能力跟不上！」還表示「好孤單！」影片一上線，瞬間吸1萬多人觀看，釣出許多在美或異地留學生的鼓勵和打氣，讓陳霓覺得好溫暖，反倒不好意思說：「讓大家見笑了！」
據悉陳霓因為想趁大一主修之前多選一些課程體驗，所以一口氣選修統計、經濟、國際政治、遠東藝術等，才上課第二天，就發現大事不妙，雖然有學姊以過來人身分跟她說：「會越讀越舒服的。」但陳霓經過一週震撼教育，直呼：「我沒有覺得很舒服喔！」每門課的作業百出，教授也相對嚴格，「怎麼跟上學期都完全不一樣啊！」而且除了考試、交報告、出席率，課後還衍生出討論小組，讓陳霓覺得越來越吃力的說：「好像從天堂掉到地獄！」
沒想到開學三週後，即出現陳霓崩潰大哭畫面，顧不得素顏就在鏡頭前哭得一把鼻涕一把眼淚，哭訴：「作業寫不完、已經半夜了，一早還有經濟學小組討論，而且好難，若沒有小組幫忙，我一定不會的。」陳霓很想努力做好一切，有決心想學好，但開學還不到1個月，她就哭到茫然，「擔心是否撐得過去？」也害怕和同學差距會拉大，哭到崩潰的她，大喊：「我好想睡覺，我真的好累好累，好孤單～」