李培禎「偽單身」半年變小三 半夜驚見老公與同事窩沙發
39歲的藝人李培禎年曾獲得溫哥華華裔小姐選美冠軍，除了活動主持之外，也是一名模特兒、演員，2012年4月嫁給台灣國產實業集團「小開」林谷樺。李培禎和老公林谷樺自結婚以來，各自事業獨立，不過為了一圓老公的「酒國大夢」，她替地化身叫賣小姐參加「台北純酒展」，但幫忙老公卻讓李培禎諸多怨言，除了婚後最長夫妻分離天數之外，老公也天天和男同事形影不離，甚至還睡在一起，讓她不禁懷疑：「我好像小三一樣，是他倆的電燈泡。」
李培禎說老公從未沒賣過酒，也不了解整個市場或通路，只因大學在美國打工，憧憬開酒吧的生活，還和好哥兒們約定日後回台灣，要開一間酒吧，不過店還沒開，卻因喝到驚豔的酒，一個衝動開始書信、視訊往返談代理：「他面試被問到有沒有經驗？專業團隊？他竟然回都沒有，但我有人脈，來回幾次面試，還真的被他談下來」。
李培禎去年帶2個兒子回加拿大娘家探親，到了11月開始衡量回台與否，考慮到老公很久不見兒子，沒想太久還是決定回台灣，不料回台灣隔離時，老公卻詢問可不可以飛墨西哥考察：「我超生氣，早知道就繼續待在娘家，而且他還把決定權給我，不就要我當壞人，我跟他說，自己的事情自己決定」，後來禁不起老公天天裝可憐，她才鬆口：「好啦！你去吧！」
李培禎算一下，從自己帶兒子到加拿大、返台、隔離共花4.5個月，加上老公飛往墨西哥、隔離，夫妻倆共分開超過6個月，本以為「偽單身」生活會隨老公隔離完而結束，結果老公一頭熱，整天和事業夥伴膩在一起，常不見人影：「有次半夜我醒來，竟然看到他倆一起倒在客廳沙發睡著，真的啼笑皆非。」李培禎唸歸唸，但看到老公的熱枕，她仍相當感動：「明明都40多歲了，但還可以這麼有熱情，我是第一次看到老公這麼開心從事一件事情。