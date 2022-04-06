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歐盟批俄在烏犯戰爭罪　擴大制裁將鎖定化石燃料

▲歐盟領導人今天表示，由於俄軍在烏克蘭各地、特別是布查鎮（Bucha）犯下「戰爭罪行」，歐盟很快將必須開始制裁俄羅斯所有的碳氫化合物出口。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟領導人今天表示，由於俄軍在烏克蘭各地、特別是布查鎮（Bucha）犯下「戰爭罪行」，歐盟很快將必須開始制裁俄羅斯所有的碳氫化合物出口。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-06 19:12:23

（中央社史特拉斯堡6日綜合外電報導）歐盟領導人今天表示，由於俄軍在烏克蘭各地、特別是布查鎮（Bucha）犯下「戰爭罪行」，歐盟很快將必須開始制裁俄羅斯所有的碳氫化合物出口。

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法新社報導，包括禁止進口俄國煤炭等，歐洲聯盟準備對俄羅斯實施第5輪制裁之際，歐盟領導人於法國史特拉斯堡向歐洲議會做此宣示。與此同時北大西洋公約組織（NATO）與七大工業國集團（G7）外長在布魯塞爾會晤，討論進一步聯合行動。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）告訴歐洲議會議員，歐盟「遲早」也得對俄羅斯實施石油和天然氣制裁。

他說，在布查鎮與烏克蘭其他地區平民的死亡是「戰爭犯罪」，「是俄羅斯對付烏克蘭人民殘酷無極限的更多例證」。

「歐盟不會撒手不管，我們會正視現實。我們必須、也必然會讓所有應負責任的人承受嚴重後果。」

另一方面，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在提出最新制裁方案時告訴歐洲議會：「這些制裁不會是我們的最後制裁。」新舉措包括禁止進口俄國煤炭。

她說：「現在我們必須檢視俄羅斯從化石燃料中取得的收入。」

俄羅斯的石油、天然氣和煤炭出口是它賺取外匯的重要來源，而歐洲聯盟是主要客戶。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110406

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