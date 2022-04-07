快訊／「國寶歌王」文夏辭世　享耆壽94歲

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1961年，文夏與學生及老婆文香等人，組成四女一男的文夏四姊妹樂團，為台灣最早流行樂團，歌而優則演的他，1962至1972年間主演了11部台語電影，也是台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手，2017年、90歲仍登上國父紀念館開唱。
文夏灌錄過的歌曲超過1200首，《媽媽請妳也保重》、《黃昏的故鄉》、《媽媽我也真勇健》、《飄浪之女》、《十八姑娘》、《星星知我心》、《再會呀港都》都膾炙人口。文夏曾於2004年獲文化總會國寶級藝人獎章，2012年獲23屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎，2020年獲24屆台北文化獎特別獎。
多年前，文夏曾在網路節目暢談音樂及感情，自爆高中就談戀愛，偷約去公園「KISS」，剛畢業時還有個交往對象，無奈對方親戚已為她訂親才分手，後來聽說女方過得不幸福，想回頭找文夏但被拒絕，後來竟到酒家工作，文夏還曾去消費，戲劇化的經歷讓文夏創作出《男性的復仇》一經典曲。
雖年事已高，文夏在以前也是走在流行尖端，開得是與貓王同款的敞篷車，更是台灣第一位買車的藝人。他與老婆文香牽手多年，鶼鰈情深，文香說當年當藝人時，就被文夏要求要學烏克麗麗與電吉他，比現在年輕人早「潮」了幾十年。被問會不會太高調引來關注，文夏還驕傲地說：「不會，因為我是國寶！」（編輯：楊穎軒）