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快訊／「國寶歌王」文夏辭世　享耆壽94歲

▲資深藝人文夏辭世。（圖／記者葉政勳攝）
▲資深藝人文夏辭世。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-07 14:52:032022-04-07 15:34:53

國寶級歌王、知名台語歌手文夏（本名：王瑞河）昨（6日）晚因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。據《聯合報》報導台灣優質生命協會表示，目前文夏大體置於一殯，無設置靈堂，告別式將採基督教儀式舉行，日期待訂。

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▲趙家蓉與台灣音樂創作國寶級大師文夏老師合影(圖／趙家蓉競選總部提供）
▲國寶級大師文夏（左）過世。（圖／趙家蓉競選總部提供）
文夏1928年出生於台南麻豆，讀台南高商二年級時創作了第1首台語創作《飄浪之女》，也開始組樂團在台南演出，1956年與台南亞洲唱片合作灌錄唱片，為當時最受歡迎的台語歌手，有「寶島歌王」之稱。

1961年，文夏與學生及老婆文香等人，組成四女一男的文夏四姊妹樂團，為台灣最早流行樂團，歌而優則演的他，1962至1972年間主演了11部台語電影，也是台灣歌壇有史以來活躍最久的歌手，2017年、90歲仍登上國父紀念館開唱。

▲文夏（左）2016年5月和董事長樂團合唱經典台語老歌。（圖／大吉祥提供）
▲文夏（左）2016年5月和董事長樂團合唱經典台語老歌。（圖／大吉祥提供）
文夏灌錄過的歌曲超過1200首，《媽媽請妳也保重》、《黃昏的故鄉》、《媽媽我也真勇健》、《飄浪之女》、《十八姑娘》、《星星知我心》、《再會呀港都》都膾炙人口。文夏曾於2004年獲文化總會國寶級藝人獎章，2012年獲23屆流行音樂金曲獎特別貢獻獎，2020年獲24屆台北文化獎特別獎。

多年前，文夏曾在網路節目暢談音樂及感情，自爆高中就談戀愛，偷約去公園「KISS」，剛畢業時還有個交往對象，無奈對方親戚已為她訂親才分手，後來聽說女方過得不幸福，想回頭找文夏但被拒絕，後來竟到酒家工作，文夏還曾去消費，戲劇化的經歷讓文夏創作出《男性的復仇》一經典曲。

雖年事已高，文夏在以前也是走在流行尖端，開得是與貓王同款的敞篷車，更是台灣第一位買車的藝人。他與老婆文香牽手多年，鶼鰈情深，文香說當年當藝人時，就被文夏要求要學烏克麗麗與電吉他，比現在年輕人早「潮」了幾十年。被問會不會太高調引來關注，文夏還驕傲地說：「不會，因為我是國寶！」（編輯：楊穎軒）

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