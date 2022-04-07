中式早餐暗藏熱量危機！燒餅油條不是最肥　冠軍跌破眼鏡

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高敏敏也分享「15款中式早餐熱量排行」，從圖表中可見，熱量前三名分別是飯糰（616大卡）、燒餅夾油條（554大卡）、蔥抓餅（480大卡），且分別需騎單車154分鐘、139分鐘和120分鐘，才能消耗掉熱量。
另外，民眾平日在早餐常見的小籠包（440大卡）、炒麵（415大卡）、蘿蔔糕（357大卡）、鍋貼（350大卡），皆超過300大卡。後半部排行依序則是油條（298大卡）、韭菜盒子（295大卡）、原味蛋餅（265大卡）、燒餅（256大卡）、饅頭（246大卡）、水煎包（193大卡）、鹹豆漿（185大卡）、荷包蛋（96大卡）。
高敏敏解釋，因飯糰大部分是糯米製作，難消化的支鏈澱粉比較多，腸胃道功能較差的人會容易脹氣、腸絞痛，切記要細嚼慢嚥或少吃一些。另外，鐵板麵、燒餅油條油脂含量高，有高血脂、脂肪肝、或正在減脂的民眾也要謹慎攝取。
針對早餐飲料部分，高敏敏建議點選「無糖」即可，也可選擇無糖豆漿加醋而成的鹹豆漿。她也提醒，享用早餐時，要多注意菜脯別食用太多，因鈉攝取過多，較容易造成身體負擔。（編輯：陳雅雲）
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