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中式早餐暗藏熱量危機！燒餅油條不是最肥　冠軍跌破眼鏡

▲營養師高敏敏分享「15款中式早餐熱量排行」，其中燒餅夾油條並非最肥，冠軍讓人跌破眼鏡。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲營養師高敏敏分享「15款中式早餐熱量排行」，其中燒餅夾油條並非最肥，冠軍讓人跌破眼鏡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 23:17:152022-04-07 23:22:23

現代早餐選擇多樣，除了高檔精緻的西式餐點外，不少民眾偏愛熱騰騰的中式早餐。不過，營養師高敏敏近日分享「15款中式早餐熱量排行」，其中燒餅夾油條並非最肥，冠軍讓人一看跌破眼鏡，熱量高到必須騎單車154分鐘才得以消耗。

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營養師高敏敏於臉書粉絲專頁上發文，點出部分中式早餐看似健康，但其實暗藏熱量危機！舉例來說，澱粉量高的大飯糰跟油炸的油條，可能對於血糖及體脂的控制比較不利，「吃的時候就要注意頻率跟份量，甚至在點餐時 就要根據自己的健康狀況三思」。

高敏敏也分享「15款中式早餐熱量排行」，從圖表中可見，熱量前三名分別是飯糰（616大卡）、燒餅夾油條（554大卡）、蔥抓餅（480大卡），且分別需騎單車154分鐘、139分鐘和120分鐘，才能消耗掉熱量。

▲高敏敏分享「15款中式早餐熱量排行」，其中飯糰以616大卡奪得冠軍。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏分享「15款中式早餐熱量排行」，其中飯糰以616大卡奪得冠軍。（圖／高敏敏營養師授權提供）
另外，民眾平日在早餐常見的小籠包（440大卡）、炒麵（415大卡）、蘿蔔糕（357大卡）、鍋貼（350大卡），皆超過300大卡。後半部排行依序則是油條（298大卡）、韭菜盒子（295大卡）、原味蛋餅（265大卡）、燒餅（256大卡）、饅頭（246大卡）、水煎包（193大卡）、鹹豆漿（185大卡）、荷包蛋（96大卡）

高敏敏解釋，因飯糰大部分是糯米製作，難消化的支鏈澱粉比較多，腸胃道功能較差的人會容易脹氣、腸絞痛，切記要細嚼慢嚥或少吃一些。另外，鐵板麵、燒餅油條油脂含量高，有高血脂、脂肪肝、或正在減脂的民眾也要謹慎攝取。

針對早餐飲料部分，高敏敏建議點選「無糖」即可，也可選擇無糖豆漿加醋而成的鹹豆漿。她也提醒，享用早餐時，要多注意菜脯別食用太多，因鈉攝取過多，較容易造成身體負擔。（編輯：陳雅雲）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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