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英相強生閃電突訪基輔見澤倫斯基　宣布援烏37億軍事裝備

▲英國首相強生（Boris Johnson）在未公布行程下，突然造訪烏克蘭首都基輔並與總統澤倫斯基會面，對外宣布將進行新一波的軍事援助。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生（Boris Johnson）在未公布行程下，突然造訪烏克蘭首都基輔並與總統澤倫斯基會面，對外宣布將進行新一波的軍事援助。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-10 09:37:51

俄烏戰爭開打至今，西方國家多次向烏克蘭提供經濟、軍事與人道方面援助，並對俄羅斯進行制裁；然而，英國首相強生（Boris Johnson）昨（9）突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的同時，也展現了至今西方國家最有力且具象徵意義的支持。

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烏克蘭軍隊一周前在收復俄羅斯部隊撤離的基輔附近城鎮後，發現大量平民屍體，國際間掀起新一波撻伐，而英國首相強生是最新一名造訪基輔的歐洲領袖。英國當局並未對外公開此次訪烏行程，強生在推特上發文表示與澤倫斯基會面，並指出會晤中擬定了新的金融和軍事援助方案，「這證明了我們能協助烏克蘭奮力對抗俄羅斯野蠻侵略」。

▲英國首相強生造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲在維安人員的戒備下，兩人在基輔市中心向民眾致意。（圖／美聯社／達志影像）
強生稱讚了澤倫斯基和烏克蘭軍隊對抗俄羅斯的勇氣，並承諾英國將會運送價值1億英鎊（約新台幣37.63億元）的軍事裝備到烏克蘭，該項援助方案當中包含提供120部裝甲車輛、新反艦飛彈系統與星光防空飛彈（Starstreak）等武器彈藥。

▲英國首相強生造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生造訪基輔街頭。（圖／美聯社／達志影像）
此外，澤倫斯基也公布自己與強生並肩行經基輔街頭的畫面，影像中兩人在維安人員重裝戒備下徒步走上基輔市中心並與民眾致意。澤倫斯基呼籲其他西方民主國家「應跟進英國」，對烏克蘭提供軍事援助，並對俄羅斯實施更多制裁。

▲英國首相強生造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生造訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生（前右）9日突然抵烏克蘭首都基輔訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（前左）會談。（圖／取自推特@IAPonomarenko）
▲英國首相強生（前左）突然抵烏克蘭首都基輔訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會談。（圖／取自推特@IAPonomarenko）

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