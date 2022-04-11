江慧娟、邱安汝重磅加盟新北凱撒　企聯女壘16日開打

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年企業女壘聯賽將由二連霸的福添福嘉南鷹再度出征，重新換血的嘉南鷹，能否挑戰3連霸，捧回隊史第五座總冠軍，打造「猛鷹王朝」，大家都等著看！
去年在總冠軍賽被翻盤的新世紀黃蜂將再度捲土重來，全新總教練傅炳清帶領「女黃蜂」們力拚冠軍，王牌投手蔡珈臻在亞運年，勢必會更拚命投出好成績，加上攻守俱佳的沈嘉玟、林鳳珍等好手，要奪回失去的后座。
季後挑戰賽表現突出的新北凱撒勇士，在陣中王牌「小太陽」翁子晴的成熟表現下，最後雖然無緣晉級，但新年度的實力仍不容小覷，尤其「大砲」江慧娟、邱安汝的重磅加盟，讓整體團隊更有威力。
此外今年兆基集團，也特別贊助企業女子壘球聯賽，原本的台中企聯虎更名為台中兆基穿山甲，以全新面貌出發，預計在12日下午2:00舉行簽約儀式，台北臺產將力求振作，擺脫去年球季墊底狀況。
此外，企業女子壘球聯賽今年球季也特別往主場經營方向邁進，台北臺產以青年公園棒球場為主場，新北凱撒勇士在新北三重棒球場為主場，台中兆基穿山甲主要以台中金龍棒球場為主，之後會在萬壽棒球場舉行，高雄新世紀黃蜂將在鳳新壘球場舉辦主場賽事，福添福嘉南鷹主場為全新的埔里福興壘球場，各隊都會努力經營，並打造自家主場特色與活動，也歡迎球迷們到場支持與鼓勵！
企業女子壘球聯賽也有新創立的啦啦隊「壘球女孩」，將在記者會當天首度亮相，會有哪些新成員？全新女子壘球企業聯賽開打！令人期待。
『2022企業女子壘球聯賽』，今年所有賽事，將在博斯體育台播出，同時透過結合網路媒體特性，提供多樣化的收視選擇。除了有線電視系統、企業女子壘球聯賽的臉書粉絲專頁和Youtube頻道外、中華電信HamiVideo等APP都可以輕鬆收視。快來為你（妳）所愛的球隊線上應援！