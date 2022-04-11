運動巷仔內／吉井理人的堅持　造就佐佐木朗希的大紀錄

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羅德隊一直是以「保護他」的方式培育，在2020年春訓，遠征石垣島時，佐佐木朗希也都還在適應職棒節奏，吉井理人更是強調佐佐木擁有「比大谷等人更強的能力」，所以不急著讓他牛棚，或是馬上就上場比賽，也可能一整年都無法上場，當時聽到這席話，不少人也半信半疑，包括在現場聽到的筆者。但果然第一年，佐佐木朗希在一軍一場都沒有投，完全是在打地基的概念。
羅德隊甚至一整年都讓他在一軍隨隊學習，但他也沒有閒著，也要學習投手調整方式，固定投球姿勢，甚至球季尾聲到二軍「做雜務」，包括：撿球、做紀錄等，讓他體會到二軍跟一軍的差異，當時佐佐木朗希也感受到，「不想在這樣的地方長待」。
吉井理人也不斷灌輸他過去自日職、大聯盟，甚至待過火腿、歐力士、軟銀等隊的各種知識，這位被稱為是「優勝請負人」的名投手教練，從佐佐木朗希在第二年春訓的強化，固定投球姿勢，如何利用自己全新的身體強度，去適應並且強化投球內容與控球，讓他在去年繳出出賽11場，3勝2敗，防禦率2.27的好成績。
吉井理人認為佐佐木朗希是很乖巧的好孩子，但「營養跟休養這兩點，都要讓他慢慢成長。」以對待自己孩子般的方式培育佐佐木，也才能讓他有機會再度進化。
今年春訓開始，佐佐木已經完全進化到一軍先發輪值的程度，常從日本媒體聽到他「神勇」的火球連發，更可怕的是，他也承襲吉井理人招牌的快速指叉球，變化球還有約120公里的曲球，搭配他164公里的速球，真的進化成「怪物」。佐佐木朗希達成紀錄後，吉井也透露，其實佐佐木在這場登板前自認狀況很差，但卻反而投出好成績。
加上他透露，佐佐木其實很「龜毛」，常常會對捕手的指令與配球搖頭，算是「有想法」的投手，所以賽前要跟他好好討論，捕手松川虎生也功不可沒。
當然最後他也對子弟兵讚賞：「我知道他的實力怎樣，但也沒想到在他第三年的春天就完成完全比賽，他成長的速度，真的令人感到驚奇，也很期待他接下來的活躍表現。」這對有如職棒界父子檔的吉井理人與佐佐木朗希，故事也令人感動。