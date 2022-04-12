橋頭桶屍案　行凶情侶下場出爐！二審判19年7月、17年8月

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全案緣於，45歲吳男及53歲熊女民國103年交往期間，因得知在鳳山經營卡拉OK的55歲林女打算退休，於是由熊女支付新台幣5000元押金後接手。但在吳男搬入後，房東因不願承租房屋繼續從事卡拉OK ，向吳男表示無法依約盤讓。
兩人不滿林女明知房東不願房屋繼續開設卡拉OK店，仍盤讓店面，於是在103年12月12日約林女到卡拉OK店商討盤讓事宜，但口角演變成肢體衝突，2人連夜毆打林女造成甲狀軟骨骨折，全身多處瘀血、撕裂傷。
2人毆打完後隔天凌晨決定將林女載往偏遠地區放人，於是將她帶上車，並為控制行動，要她飲用摻安眠藥礦泉水。然而當還在開車尋找棄置地點時，林女就因傷勢過重死亡，2人發現後，經熊女實施人工呼吸無效，於是先找地點埋屍。
同月17日，兩人為避免警方追查，挖出遺體帶往橋頭某空地，並由吳男挖洞，放入裝有林女遺體的塑膠桶，倒入鹽酸後，再以水泥將桶子覆蓋。直至109年4月2日，空地地主請人到場除草，怪手挖破塑膠桶，才讓林女遺體重見天日。全案經移送橋頭地檢署偵結起訴。
橋頭地方法院一審依吳男、熊女涉共同犯私行拘禁、共同殺人、遺棄屍體罪，判處吳男19年4個月、熊女17年8個月徒刑。（編輯：張銘坤）1110412