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出口全停太傷！蒲亭遭聯合制裁重挫　日媒估算損失數字曝

▲在西方國家聯合對俄羅斯祭出經濟制裁，蒲亭得承認俄國正遭受西方制裁帶來的痛苦，日本媒體更是估算出俄國經濟損失將近4千億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲在西方國家聯合對俄羅斯祭出經濟制裁，蒲亭得承認俄國正遭受西方制裁帶來的痛苦，日本媒體更是估算出俄國經濟損失將近4千億美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-12 18:12:54

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，以美國為首的民主陣營，除了提供烏克蘭軍武自衛外，也結合不少盟友進行經濟制裁，尤其隨著國際金融體系發展逐漸完善，歐美國家的重手制裁對莫斯科的獨裁寡頭來說損失更加慘重。日媒報導指出，若國際制裁完全切斷俄羅斯的出口，將使其經濟損失將近4600億美元，其中關鍵在於西方國家能有多大程度降低對俄羅斯的能源依賴。

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根據《日經亞洲》報導，日本經濟研究中心估算了國際對俄羅斯貿易的制裁效果，指出若國際制裁效果成功，俄羅斯無法出口任何貨物，那麼將會迎來核彈級經濟損失，相當於國內生産總值（GDP）3成的約4600億美元。

▲美國總統拜登簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國之間正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登簽署兩項法案，進一步制裁俄羅斯和白俄羅斯，除了停止與兩國之間正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源。（圖／美聯社／達志影像）
目前西方國家已逐漸跟進制裁力道，例如美國已全面禁止進口俄羅斯天然氣與石油，歐盟、七國集團（G7）與日本也針對俄羅斯產煤炭陸續頒發禁令；另一方面，切斷俄羅斯進口也能造成打擊，例如美國、歐盟和日本也禁止對俄出口自家高科技產品與先進技術，當地採礦業等需要進口獲得材料與設備的產業將因此受波及。

若以OECD的數據進行估算，俄羅斯將因為無法獲取外需損失該國該國GDP的約28％，其中有一半是與原油、天然氣等能源相關的收入，其餘則是鋼鐵、貴金屬和木材等；不過報導也指出，目前俄羅斯最大的貿易夥伴－中國並未像歐美一樣實施制裁，若剔除未參與制裁的中國金額，制裁效果將稍微減弱至使俄損失24％GDP，也就是4000億美元。

▲德國反對俄羅斯以盧布支付俄羅斯天然氣的要求，德國能源業者表示，要擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，德國將需要3年時間另外尋覓替代供應源。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國能源業者表示，要擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，德國將需要3年時間另外尋覓替代供應源。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
此外，俄羅斯在高科技領域海外依存度高，按歐盟委員會公佈的國際投入產出表進行估算，若日、美、歐、中將電子零部件、半導體和機械等的供應減至一半，俄國產值將減少約1100億美元；然而扣掉中國，預計俄羅斯的損失將只有380億美元，如何讓中國減少供應或跟隨制裁行列令西方國家頭疼。

另一個令西方國家頭疼的點是，歐盟明顯仰賴俄羅斯的能源出口，至今歐盟仍未禁止從俄羅斯進口天然氣和原油，想靠著打擊俄國經濟勢必得加快從俄羅斯以外尋找可再生能源或採購替代國。
 

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