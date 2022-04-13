兒深夜高燒！上海媽深夜呼救求藥　畫面流出遭網瘋傳

中國面臨嚴峻新冠肺炎疫情，堅持動態清零的作法讓重災區的上海居民苦不堪言，再加上封城期間物資嚴重匱乏，不少民眾向居委會抱怨卻得不到任何回應。日前微博上更有一名母親在夜深時，因為兒子發高燒卻沒有退燒藥，只能大半夜扯開嗓子對外呼救「給我一點藥吧」，畫面流傳到網路上掀起熱議。
上海封城下亂象叢生，除了管理人員紀律堪憂、封控措施過於嚴謹等，最大的問題就是對上海民眾來說，民生物資因物流、居委會等「卡關」而極度缺乏。日前專門分享中國社群媒體消息的臉書粉絲專頁「微信上的中國」就上傳一部微博上網友們瘋轉的影片，畫面驚人掀起眾多媒體與網友轉發。
這段影片中，一名上海媽媽因為小孩半夜突然發高燒到40度，只好挨家挨戶哭著求助，求助無門下打給當地救護也沒有用，對方只回了「醫院還有300多個人在排隊」，跟居委會報告也被告知沒有藥物，無奈之下只好對著深夜的社區大聲呼救「給我一點藥吧」。
所幸，中國媒體《東方網》旗下「縱相新聞」最後也和居委會聯繫上，並獨家報導指出該名孩童已經在影片上傳後隔天上午九點送醫，十一點就拿藥回家了，目前孩子已經退燒，沒有大礙。
此外，《美國之音》也採訪到一名上海女子簡敏，她提到自己得知要封閉兩天後就急忙搶菜，但三月底幾乎所有超市都已經關閉，外賣跟團購也幾乎停止營業，人人只能自助，簡敏表示自己幾乎是不看新聞的，因為她心底深知「除了日期是真的，連一個標點符號都不能信」，人們就像韭菜與螻蟻，持續封控期間就算自己有著嚴重糖尿病的丈夫突然發病，也沒有辦法得到任何幫助。