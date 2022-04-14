波蘭總統杜達親訪基輔：這不是戰爭　是恐怖主義

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上述4國總統在會見澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）之前，先造訪了基輔周圍地區，在俄軍撤離後，這些地方發現數以百計被殺害的平民遺體。
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在基輔與澤倫斯基和另外3國總統共同召開記者會，杜達表示：「這不是戰爭，這是恐怖主義。」
杜達說：「我們不只是在討論犯下那些罪行的軍人，還有那些發號施令的人，所有人都應接受審判。」
俄羅斯否認俄軍鎖定平民為目標，並說烏克蘭和西方國家所指控的戰爭罪是捏造的。
杜達希望俄國負起責任，其他3國領袖也附議，他們說，在烏克蘭準備因應俄軍於烏東加強攻勢之際，他們打算敦促國際社會對烏克蘭增加軍援。
拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）表示：「我們的責任是以各種武器來協助烏克蘭。」
立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「烏克蘭的未來將在戰場上決定…烏克蘭必須贏。」
美國總統拜登昨天才說，莫斯科侵略鳥克蘭已達種族滅絕的程度；俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則矢言「有節奏且冷靜地」繼續操兵，並完成目標。
蒲亭於2月24日揮軍烏克蘭進行「特別軍事行動」，目的是讓烏克蘭去軍事化和「去納粹化」。烏克蘭及其盟國則說，蒲亭無端發動侵略戰爭。
愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）表示：「蒲亭必須戰敗，否則歐洲沒有和平。」
澤倫斯基說，他非常感謝各國領袖和烏克蘭「肩並肩站在一起」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110414