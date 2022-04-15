CIA：俄侵烏恐終將動用核武　美國不能掉以輕心

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親信、聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天稍早警告北大西洋公約組織（NATO），若瑞典和芬蘭加入北約，俄國將在加里寧格勒（Kaliningrad）部署核武和極音速飛彈。俄羅斯最西端的領土加里寧格勒位於波羅的海地區，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。
伯恩斯在喬治亞理工學院（Georgia Tech）談到蒲亭「可能的絕望」和挫折感。俄軍在進攻烏克蘭首都基輔失利後蒙受重大損失，已被迫自烏克蘭北部部分地區撤離。
伯恩斯表示，基於這些理由，「我們誰都不能對（俄羅斯）可能訴諸戰術核武或低當量核武所構成的威脅掉以輕心」。
不過，儘管克里姆林宮言詞上稱將世界最大核武庫提升至高度戒備狀態，「我們尚未見到很多實際證據，顯示這類會加深疑慮的調動或軍事部署行動」。
戰術核武和低當量核武是指設計用於戰場的核武，部分專家評估俄羅斯約有這類可由空軍、海軍和地面部隊投送的2000枚核彈。
伯恩斯去年3月接掌CIA這個美國主要情治機構，這是他上任以來首次公開演說。伯恩斯在演說結尾時就提倡武器管制的美國前參議員能恩（Sam Nunn）提問做了上述回應。
這位前職業外交官在議題廣泛的演說中表示，美國情報單位去年秋季就開始蒐集有關蒲亭計劃「大舉入侵」烏克蘭的情資，內容「令人不安且詳細」。
曾任美國駐俄大使的伯恩斯指出，美國總統拜登去年11月派他前往莫斯科，「直接向蒲亭和他幾名最親近的幕僚傳達我方對他計劃發動戰爭，以及（若真的發動戰爭後）俄羅斯面臨後果的沉重關切」。
他繼續說：「我對聽到的回應感到不安。」 他表示，儘管蒲亭當時可能尚未做出最後決定，但他似乎確信俄軍會「以最小代價快速取得決定性勝利」。
伯恩斯表示，蒲亭認為美國在歐洲的盟邦因各自國內政治分心，還說他擁有「防範制裁」的外匯儲備戰爭資金。
他說：「這些方面都一一證明蒲亭錯了。」
伯恩斯表示，美國情報對於烏克蘭對抗俄軍至關重要，並說俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）犯下的「罪行駭人」。
在其他方面，伯恩斯談到中國是難纏的競爭對手，企圖在每個領域超越美國，包括從經濟、軍力到太空和網際空間等。
他說，中國國家主席習近平的野心「相當具有威脅性」，包括北京恐企圖以武力攻占台灣。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110415