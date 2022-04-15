清冠一號怎申請？「2方法」完成預約　居家看護視訊診療

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（1）由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。
（2）民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。
二、診療後之領藥/取藥方式：
個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。
衛福部因應疫情需要，已依藥事法第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。
另收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館之確診個案，若有使用「臺灣清冠一號」需求，亦可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「臺灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。