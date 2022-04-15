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清冠一號怎申請？「2方法」完成預約　居家看護視訊診療

▲國內研發的抗疫中藥「清冠一號」。（圖／中央社）
▲國內研發的抗疫中藥「清冠一號」。（圖／中央社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 14:48:42

為強化輕重症分流收治，確保醫療量能及病人能即時獲得醫療照護，衛生福利部提供，COVID-19確診個案「居家照護者」，可使用公費「臺灣清冠一號」預約視訊看診，申請方式共有兩種，一種為患者自行預約診療，第二種則由地方政府指定責任院所協助安排。

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▲確診個案使用「清冠一號」申請流程。（圖／衛生福利部）
▲確診個案使用「清冠一號」申請流程。（圖／衛生福利部）
一、預約視訊診療得採以下2方式：

（1）由地方政府指定責任院所：個案可連繫責任院所，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況。

（2）民眾自行預約：可利用中醫師全聯會網頁查詢提供通訊診療院所名單及聯絡方式；或撥打22縣市中醫師公會專線協助媒合住所附近中醫院所進行通訊診療。

二、診療後之領藥/取藥方式：

個案可委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或由通訊診療之中醫院所送藥至個案住所。

衛福部因應疫情需要，已依藥事法第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造「臺灣清冠一號」，藥品類別為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用。該藥品可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服導致傷害。

另收治於醫院或加強版集中檢疫所/防疫旅館之確診個案，若有使用「臺灣清冠一號」需求，亦可請主治醫師會診中醫師，經中醫師依其臨床症狀及評估治療效益與風險後，開立公費「臺灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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