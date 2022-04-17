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就醫遭拒！上海小提琴家難忍腹痛墜樓身亡　家屬千字控訴

▲上海封城下傳出眾多延誤救治或拒絕治療的案例，上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果發生跳樓身亡的不幸事件。（圖／翻攝自微博）
▲上海封城下傳出眾多延誤救治或拒絕治療的案例，上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果發生跳樓身亡的不幸事件。（圖／翻攝自微博）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-17 12:06:242022-04-17 12:06:35

上海封城未滿一個月，除了民生物資與糧食的配給出現問題，因延誤救治死亡以及自殺的悲劇更是頻傳，日前上海大眾樂團小提琴手陳順平因為腹痛，卻被新冠封控下的醫院拒診，最後因難忍腹痛而跳樓身亡。消息傳出後，上海官方15日即宣布將保障急診開放，不得因患者等待核酸檢測結果而拒絕、延誤治療。

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中國新冠疫情爆發下堅持採取動態清零的防疫政策，上海有許多醫院更接連傳出因為病患等不到核酸檢測而拒絕診治、互踢皮球的情況。上海大眾樂團小提琴手陳順平的兒子透過微博發文，先是還原以千字文還原整起事發經過，同時也宣布父親確實在14日上午離世。盼以父親的離世呼籲社會在響應抗疫同時，也能關注像父親那樣因疫情而無法正常就醫的人們。

▲上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。（圖取自陳順平兒子微博weibo.com/u/1097835624）
▲上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。（圖／取自陳順平兒子微博）
根據陳順平家屬表示，4月13日晚間9時左右，陳順平因為出現腹部不適與嘔吐症狀，隨著夜深愈來愈激烈，從居住社區填寫資料一路申請到「出門證」後終於才聯繫到救護車，但對方卻表示目前必須排隊，直到半夜12時才搭上救護車前往當地同濟醫院總部。

然而抵達同濟醫院急診室門口後，護理人員卻將車子擋住不讓他們進入，並稱他們現在不接診，理由是「裡面全是陽（確診）」，家屬表示即使告知陳順平已經痛得受不了，對方仍在主管堅持不接診下拒絕了他們，因此救護車只能將他們載往下一家醫院第十人民醫院，但醫院沒開，車上的急救員對他們說，「你們這個病不致命，吃個藥片就好」，但家屬無奈半夜根本買不到藥，只能忍痛回家。

在救護車將陳順平又載回家後，陳順平痛苦並未減緩，反而是愈來愈痛也出現反覆嘔吐現象，他推測自己是得了急性胰腺炎，直到隔天上午7點，陳順平告訴家人說他「不躺了」，要一夜忙碌的妻子多睡一下便起身去了客廳。遺憾的是，這就是他對家人說的最後一句話，當妻子驚醒時，陳順平被人發現墜樓，送到同濟醫院搶救後不治身亡。

▲▲上海小提琴家陳順平13日晚間欲就醫被拒，因難忍腹痛墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）
▲▲上海小提琴家陳順平13日晚間欲就醫被拒，因難忍腹痛墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）
送往醫院時，陳順平家屬痛心詢問「怎麼人活著進不來，反而快死了才進得了醫院？」，同濟醫院的急診醫生則表示急診室確實是有很多陽性病患，但並沒有「全面拒收」，只要診間經過消毒還是可以讓病人看診，陳順平妻子則質問「為什麼來的時候不詳細解釋，我們可以在外面等，那也不會發生悲劇。」

消息指出，陳順平只留下兩張紙條，內容表示自己受不了胰腺炎的痛苦，要提前和親人們告別，而在疫情封控下，儘管陳順平遺體化驗為陰性，官方仍要求立即火化，家屬只能在疫情緩和後取回骨灰，陳順平家屬們紛紛在微博上發文痛訴「所有的醫療資源都運用在陽性病人和篩查上，那請問，我們這種普通居民就不是人了嗎？求助受阻，求醫無門。為何？」，並質問這是「誰之過」。

上海官方15日即發布記者會，要求各級的公立醫療機構原則上不停診，尤其是急診、發熱門診這些重點科室必須全力保障開放，嚴格落實首診負責制、急危重症搶救制度，要保障醫療的服務。在患者就診的整個過程中要求不得以等待核酸檢測結果為由來拒絕、推諉，延誤治療；然而網友們則不買帳，紛紛在官方微博留言底下回應「怎麼全中國是只剩下一種病了嗎」、「誰能說下一個這樣死的就不是你」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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