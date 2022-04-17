就醫遭拒！上海小提琴家難忍腹痛墜樓身亡　家屬千字控訴

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根據陳順平家屬表示，4月13日晚間9時左右，陳順平因為出現腹部不適與嘔吐症狀，隨著夜深愈來愈激烈，從居住社區填寫資料一路申請到「出門證」後終於才聯繫到救護車，但對方卻表示目前必須排隊，直到半夜12時才搭上救護車前往當地同濟醫院總部。
然而抵達同濟醫院急診室門口後，護理人員卻將車子擋住不讓他們進入，並稱他們現在不接診，理由是「裡面全是陽（確診）」，家屬表示即使告知陳順平已經痛得受不了，對方仍在主管堅持不接診下拒絕了他們，因此救護車只能將他們載往下一家醫院第十人民醫院，但醫院沒開，車上的急救員對他們說，「你們這個病不致命，吃個藥片就好」，但家屬無奈半夜根本買不到藥，只能忍痛回家。
在救護車將陳順平又載回家後，陳順平痛苦並未減緩，反而是愈來愈痛也出現反覆嘔吐現象，他推測自己是得了急性胰腺炎，直到隔天上午7點，陳順平告訴家人說他「不躺了」，要一夜忙碌的妻子多睡一下便起身去了客廳。遺憾的是，這就是他對家人說的最後一句話，當妻子驚醒時，陳順平被人發現墜樓，送到同濟醫院搶救後不治身亡。
送往醫院時，陳順平家屬痛心詢問「怎麼人活著進不來，反而快死了才進得了醫院？」，同濟醫院的急診醫生則表示急診室確實是有很多陽性病患，但並沒有「全面拒收」，只要診間經過消毒還是可以讓病人看診，陳順平妻子則質問「為什麼來的時候不詳細解釋，我們可以在外面等，那也不會發生悲劇。」
消息指出，陳順平只留下兩張紙條，內容表示自己受不了胰腺炎的痛苦，要提前和親人們告別，而在疫情封控下，儘管陳順平遺體化驗為陰性，官方仍要求立即火化，家屬只能在疫情緩和後取回骨灰，陳順平家屬們紛紛在微博上發文痛訴「所有的醫療資源都運用在陽性病人和篩查上，那請問，我們這種普通居民就不是人了嗎？求助受阻，求醫無門。為何？」，並質問這是「誰之過」。
上海官方15日即發布記者會，要求各級的公立醫療機構原則上不停診，尤其是急診、發熱門診這些重點科室必須全力保障開放，嚴格落實首診負責制、急危重症搶救制度，要保障醫療的服務。在患者就診的整個過程中要求不得以等待核酸檢測結果為由來拒絕、推諉，延誤治療；然而網友們則不買帳，紛紛在官方微博留言底下回應「怎麼全中國是只剩下一種病了嗎」、「誰能說下一個這樣死的就不是你」。
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