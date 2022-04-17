不計代價？前蘇聯元首曾孫女：蒲亭恐用「戰術核武」取勝
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動戰爭以來面臨國際社會嚴重經濟制裁，現在歐盟更決議展開第六波制裁，將會針對俄羅斯銀行與石油進行限制，在戰爭目標尚未實現之前，前蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）的曾孫女、國際關係教授認為，蒲亭可能將加緊腳步「不惜一切代價」，極有可能選擇在烏克蘭發動「戰術核武」只為取得戰爭勝利。
日前《BBC》與赫魯雪夫如今的曾孫女進行訪談，過程中提問到俄烏戰爭開打至今的局勢變化與未來走向，俄羅斯裔美國學者、美國紐約新學院（The New School）國際事務教授妮娜（Nina Khrushchev）表示，「戰術核武」是蒲亭真的想打贏這場戰的底牌之一。儘管比起「戰略核武」，戰術核武器更具威脅意味，但莫斯科當局若真的發動核武仍可能對烏克蘭土地造成嚴重破壞。
此外，妮娜也指出俄烏戰爭確實是蒲亭計畫好要贏下的一場戰役，而且本來的計畫就是「不惜一切代價」取勝，她擔心未來事態將會走向更嚴重地步；過去她對於蒲亭下令入侵烏克蘭不斷表示反對態度，並稱她的曾祖父、前蘇聯領導人赫魯雪夫若知道此事，肯定會形容這是場「卑鄙的」入侵行動。
不過先前俄羅斯總統發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）才在上月28日表示，沒有人考慮使用核武，唯一使用的時機是「如果俄羅斯面臨國家生存危機，就會訴諸使用」；然而對於這項「特別軍事行動」，外媒多半認為未來蒲亭將不排除使用尚無國際軍備控制條約約束的「小型核武」轟炸。