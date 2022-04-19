名家論壇》木夫／政治裁罰李雨蓁，盧市長又神隱了

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實這樣的干擾投票並不是新鮮事，2020罷免韓國瑜的那一場也是這樣，不停出現，不停排除。而陳柏惟罷免案遇上顏清標家族勢力，肯定是更變本加厲，一直到中二選區立委選舉，更是沒在怕，許多離譜明目張膽的畫面都有被新聞報導，而也肯定只是冰山一角。
這些真正干擾投票的人及背後主使者有被裁罰嗎？完全沒看到，只看到提醒大家要去注意的李雨蓁被罰了50萬元，合理嗎 ?
難道法律沒有規定？當然有，刑法第147條很清楚，妨害或擾亂投票者處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。以及刑法第142條，以強暴脅迫或其他非法之方法，妨害他人自由行使法定之政治上選舉或其他投票權者，處五年以下有期徒刑。
後來為了讓執法更明確，公職人員選舉罷免法在96年修正，因為刑法第147條雖有妨害投票秩序罪，以規範投開票所外之投票秩序，但為實際選務作業需要，尚有加強規範必要，增訂在投票所四周三十公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一萬五千元以下罰金。
但是，這有必要再修正了。首先，在96年的時候，或許三十公尺是有意義的，畢竟那時候攝影器材不像現在光是用手機就可以很清楚。第二，在選罷法裡頭的三十公尺規定，原本是希望讓執法有個明確的依據，結果竟然反而成為執法的僵化。這個立法初衷，意思就是要讓每一個投票者都能安心，都能不受干擾，卻變成執法的放水漏洞，只要在三十公尺外架起大砲攝影機也沒有違法？這是把刑法142、147當作塑膠嗎?
再回頭來說李雨蓁被裁罰的事情，已經很多人起底台中市選委會的成員內幕，而這個裁罰也已經被視為是盧秀燕在跟顏家重修舊好。盧秀燕如果再繼續神隱，推說台中市選委會是獨立機關，不關她的事，那就真的太虛偽了。今年底選舉，盧秀燕還是市長，她必須出來大聲宣誓，在台中市的選舉絕對杜絕各種干擾、攝影的行為，絕不放水。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com