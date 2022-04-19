素食暗藏熱量地雷！「4禁區」越吃越胖　爆油冠軍竟是它

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一、麵輪 582.5kcal
碳水化合物11.3g/蛋白質43.2g/脂肪40.5g/鈉8mg
二、素肉鬆 457kcal
碳水化合物58.9g/蛋白質21.7g/脂肪15g/鈉781mg
三、素魚排 338kcal
碳水化合物23g/蛋白質12g/脂肪22g/鈉383mg
四、黑胡椒素排 274.6kcal
碳水化合物10.4g/蛋白質20g/脂肪17g/鈉570mg
五、素雞丁 235kcal
碳水化合物5.5g/蛋白質17.8g/脂肪15.8g/鈉333mg
六、素蒟蒻雞塊 221.6kcal
碳水化合物24.6g/蛋白質2g/脂肪12.8g/鈉586mg
七、素火腿 214kcal
碳水化合物10.8g/蛋白質23.8g/脂肪8.4g/鈉330mg
八、素肉 199kcal
碳水化合物6g/蛋白質23.9g/脂肪10.1g/鈉731mg
九、烤麩 195kcal
碳水化合物3.3g/蛋白質18.1g/脂肪12.2g/鈉65.2mg
十、素獅子頭 185kcal
碳水化合物7.8g/蛋白質14.5g/脂肪9.2g/鈉645mg
十一、干絲 165kcal
碳水化合物4.8g/蛋白質18.3g/脂肪8.6g/鈉549mg
十二、麻油猴頭菇 157kcal
碳水化合物5g/蛋白質11g/脂肪10.3g/鈉537mg
十三、麵腸 137kcal
碳水化合物9.7g/蛋白質20.6g/脂肪1.9g/鈉47mg
十四、素肚 131.2kcal
碳水化合物11.5g/蛋白質21.3g/脂肪0g/鈉5mg
從圖表中可見，熱量前三名分別是麵輪582.5kcal/鈉8mg、素肉鬆457kcal/鈉781mg、素魚排338kcal/鈉383mg。高敏敏指出，比較下來有些素料熱量、鈉含量皆要注意，因素料常使用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等再加工製成，若加工過度就會導致熱量提濕。
高敏敏點出，麵輪每100g的脂肪意外高達40.5g，而衛福部曾建議，每日脂肪建議攝取量為20-30%，假設以一天能吃2000大卡的成人來說，最多僅能吃400-600kcal的油脂，「600kcal的油脂約為44.4-66.6g左右，至於麵輪就含有40.5g的油脂，等於超過一天能攝取的油脂量」。衛福部也建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg（相當於鹽6g），尤其是高血壓患者等更需控制。
至於為何會有吃素越吃越胖的問題，高敏敏也點出4大原因，包括：
一、蔬菜炒太油：
為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等。
二、蛋白質品質差：
蛋白質是身體主原料，動物、植物的必需胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，容易造成胺基酸不全面讓身體無法健康運作。
三、脂肪酸不平衡：
長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫。
四、重鹹重甜、熱量高：
常用糖醋、紅燒、醬料來調味 高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫。
若你想要健康吃素，高敏敏也分享以下6大吃法，期許大家都能掌握正確的吃素觀念和訣竅，成為一個健康的素食朋友：
一、深色蔬菜＋菇藻：維生素更充足。
二、豆類＋穀類：蛋白質更均衡。
三、多原型、少加工：避免加工素肉食品。
四、多食材種類：增加獲取各營養素及植化素機會。
五、用油常變化：烹調油應視烹調方式交替使用。
六、適量補充核果類：豐富油脂可以補充人體所需熱量，像是腰果、杏仁等核果類都相當不錯。（編輯：陳雅雲）
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