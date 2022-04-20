PLG／領航猿TYP情人出道　推出「橘粉發電機」主題球衣

桃園領航猿將於下週迎接主場二連戰，甜蜜系主題活動全新推出，由隊長陳冠全領軍，與施晉堯、黃泓瀚、關達祐、盧峻翔、李家慷化身男團「TYP情人」正式出道，並於5月1日賽後開啟演唱會模式，由TYP情人們帶來熱門情歌，用歌聲持續融化你的心，場上也將穿上「橘粉發電機」主題球衣，滿滿粉紅泡泡已準備爆擊桃園市立體育館，與橙客們一起甜蜜過週末！





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