PLG／領航猿TYP情人出道　推出「橘粉發電機」主題球衣

桃園領航猿將於下週迎接主場二連戰，甜蜜系主題活動全新推出，由隊長陳冠全領軍，與施晉堯、黃泓瀚、關達祐、盧峻翔、李家慷化身男團「TYP情人」正式出道，並於5月1日賽後開啟演唱會模式，由TYP情人們帶來熱門情歌，用歌聲持續融化你的心，場上也將穿上「橘粉發電機」主題球衣，滿滿粉紅泡泡已準備爆擊桃園市立體育館，與橙客們一起甜蜜過週末！
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除了場下韓系男團穿搭外，場上飛行員們也將搭配全新推出的「橘粉發電機」主題球衣登場，以黑色展現修身帥氣時尚，左右織帶搭配粉橘、粉紅雙色點綴，甜美感大升級，中央為率性跳動手寫筆觸的PILOTS字樣，呈現滿滿活力，象徵飛行員們供給戀愛電力不斷電。形象照拍攝當日，羅賓森與盧峻翔兩人一改場上霸氣神情，穿上球衣露出可愛趣味的動作表情，活力感爆棚，首次參與視覺拍攝的羅賓森覺得：「新球衣帶給我一種如海灘陽光的氛圍，非常喜歡這樣正能量的感受！」本次主題球衣也將於球場航站購物中心現場販售，同場加映帥氣機長陳信安與飛行員、機組人員Pilots Crew人形立牌，採盲抽現場販售，還有機會抽中親簽款，登機前趕緊到航站購物中心逛逛，把握機會將帥氣、可愛身影們帶回家收藏。
迎接主場二連戰，場外將放置帥氣、可愛、逗趣模樣的TYP情人立牌，閃瞎眾人的合照就等你來捕獲，此外，進場有機會獲得TYP情人應援扇，讓你將飛行員帥氣身影，直接打包回家；粉紅泡泡已準備襲捲桃園市立綜合體育館，就等橙客們一起甜蜜過週末。