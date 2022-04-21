肯尼NOW星球／因「這句話」遭攻擊？林志彥霸氣回應質疑
上周《肯尼NOW星球》邀請強勢回歸的攻城獅現場主持人林志彥上節目和肯尼哥大聊這消失的一個月都在做什麼，以及替粉絲挖出新洋將布魯斯巫獅的開箱時間，不過志彥哥表示他「還沒講完」，因此本周兩人就從「還沒講完」繼續聊下去。
今年二月「失戀無罪」主題週，攻城獅和領航猿發生大規模衝突，當林志彥在宣讀裁判的判決時球迷不斷鼓譟，因此志彥哥對全場球迷喊「還沒講完」，也因為這句話賽後有球迷私訊罵他說你在兇什麼？志彥哥透過節目霸氣回應質疑：「當時裁判給他一張紙條，裡面有五項判決要宣布，當我唸到第二項吳岱豪被奪權出場時，領航猿球迷在歡呼，但後面還有三條要講，才會說出還沒講完這句話，而後面第三條是羅賓森被吹技術犯規要被驅逐出場，換攻城獅球迷歡呼，才會再講一次」，不過肯尼哥認為在現場聽到的時候還蠻有趣的。
大家都知道，志彥哥和攻城獅的球迷感情非常好，肯尼哥很好奇他是怎麼辦到的？志彥哥回答：「因為我以前也是球迷，所以我知道他們想要什麼，我都把球迷當成朋友在經營，以前SBL冠軍戰很多人都半夜排隊搶票，我都會拿東西給他們吃，還載他們去我家洗澡和吃火鍋，現在到攻城獅主場我把他們當成家人，會特別去看台和大家拍照」。
除了主場球迷，志彥哥跟客場球迷感情也不錯，在羅賓森和吳岱豪衝突當天，半場結束時他特別去和領航猿球迷聊天，而他也表示：「攻城獅球迷到客場看球很難拿到禮物，但我會在特定的送給客隊球迷禮物，畢竟他們花錢到客場替自己支持的球隊加油，也是為台灣籃球盡一份心力」。
最後志彥哥又要「反客為主」來問肯尼哥問題了，他這次又會替球迷挖出哪些內幕呢？4/21（四）晚上十點，一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！