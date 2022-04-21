莫斯科高層看不下去！美媒：克宮官員擔心蒲亭動用核武
俄羅斯總統蒲亭下令揮兵烏克蘭至今近2個月，期間俄軍在布查對平民的大屠殺造成全球震撼，俄羅斯總統蒲亭（Putin）因此飽受國際社會批評，隨著被制裁的俄國企業與高層越來越多，美媒傳出克里姆林宮內不少高層開始質疑蒲亭到底「為何而戰」，更憂心蒲亭一旦面臨失敗下場，恐轉將信心投向動用核武。
根據《彭博社》報導，克里姆林宮當中過去普遍力挺蒲亭入侵烏克蘭的行為，然而隨著戰情不如想像的事實愈來愈清晰，經濟制裁和國際撻伐也讓克里姆林宮內部人士與核心高層漸漸產生質疑聲浪，然而這些批評聲音雖質疑俄羅斯犯下「災難性錯誤」，但卻不敢公開表達反抗蒲亭。
報導中提到，這些克宮高層如今看不到蒲亭有撤軍或停止戰事的跡象，反而愈來愈仰賴自己的心腹，對於身旁反對聲音全然置之不理，就算有克宮官員警告繼續入侵下去付出的政經代價過高，也被蒲亭一一打發。
《彭博社》指出，相較於克宮高層，俄羅斯上下多數仍站在支持蒲亭的立場，最早西方國家對於侵烏行動的制裁，幾乎被莫斯科政局長期掌控的媒體力量弭平，民心所向之下蒲亭選擇放棄的機會就更小了。
有部分匿名官員認同先前美國情報人員所稱，蒲亭將侵烏戰爭視為其「歷史性任務」，一旦面臨失敗可能，蒲亭就可能動用小規模限制型核武，而這也讓他們擔心俄羅斯只會嚴重自損，侵烏行動的執行與國際地位、經濟代價之間的平衡似乎已經漸漸傾向不對等地步。