分享海洋保育知識　新住民辦「世界地球日」講座

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曾詩琴說，她從高中畢業後來台念大學，認識先生並在台定居，一家四口時常利用假日至潮間帶探索海洋。但當她看著被浪花打上來的垃圾、被海洋生物誤食，破壞了台灣的海洋生態時，就讓她非常痛心。曾詩琴和丈夫帶著兩個寶貝女兒實地至潮間帶進行勘查，光是拍攝一種生物照片，就需要收集一千張照片再從中挑選五百張提供AI辨識、模組測試完成後才能彙整資料庫到網站上，你只要使用手機掃描QR碼後，便能將照片上傳，AI會即刻辨識出20多種類似的海洋生物。
除了持續擴展網站、建立台灣海洋的專屬資料庫外，曾詩琴也於109及110年陸續發行中文及馬來西亞母語繪本《紅毛丹樹》及《野菜盛宴》，均榮獲新竹生活美學館特優獎；另外繪本《邊境》亦獲得110年新北市政府文化局優等。曾詩琴呼籲居住在台灣的大眾能夠加入環保的行列，為地球盡一份心力。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，為培育新住民子女愛護台灣及在地文化創意，移民署111年度新住民子女多元文化在地創生培育營將於7月25日至7月29日舉行，活動報名期間至4月25日，鼓勵高中(職)以上的學生報名，授課內容豐富多元，包含地方創生講師授課，參訪多元文化特色地點，邀請大家踴躍報名，一起激發創意及體驗探索。