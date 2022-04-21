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劉品言憋《華燈》內傷4個月　深V「千萬美胸」不藏了

▲劉品言穿低胸禮服佩戴上千萬珠寶。（圖／翻攝皇宣緣臉書）
▲劉品言穿低胸禮服佩戴上千萬珠寶。（圖／翻攝皇宣緣臉書）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-21 20:00:45

劉品言今（21日）身穿低胸禮服，佩戴逾1千萬元的成套珠寶，出席MIRROR皇宣緣成立滿30年、跨元宇宙元年記者會，保密《華燈初上》結局4個月，劉品言卸下重擔：「我前三季很恐懼跟大家見面，帶著祕密跟大家睜眼說瞎話不容易，壓力很大，我好想講卻只能吞下來，忍到內傷，腋下都爆汗。」而她在劇裡表現亮眼，劉品言也期待再戰金鐘，「確實有許願，希望每年帶作品去金鐘獎看一看。」

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▲劉品言穿低胸禮服佩戴上千萬珠寶。（圖／記者羅凌筠攝）
▲劉品言因為媽媽從小就接觸珠寶。（圖／記者羅凌筠攝）
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》開鏡，爆出楊銘威確診，劉品言聽了大嘆：「聚在一起工作不容易，拍戲、拍實境節目時間都要調整，工作人員都很緊張。」她透露《華燈初上》的實境節目還在籌備階段，而新戲什麼時候進組還是未知數，至於《婆婆》電影版她因檔期不合，沒有參與，「我目前在等第二季劇本，希望探班電影的時候有機會演出。」

劉品言和珠寶很有緣分，因為她的母親年輕時就考取了珠寶鑑定師，在一家原礦開發公司負責採買原石，小時候她經常陪母親到緬甸、泰國考察礦區，劉品言表示，因為她從小到大就看過許多原石、翡翠，對翡翠的種色多少都很了解，「那時候媽媽天天外出工作，我待在旅店該游泳就游泳、該吃飯就吃飯，經常一個人變得很獨立。」

▲劉品言對珠寶很了解。（圖／翻攝劉品言IG）
▲劉品言對珠寶很了解。（圖／翻攝劉品言IG）
問及母親節會不會送珠寶當禮物？劉品言表示，從出道到現在快20年，賺錢多數都回饋給母親，帶母親去土耳其旅遊、送母親1張消費無上限的副卡都做過，今年還沒想到禮物，但會努力達成母親的願望，至於感情交白卷，劉品言不排斥約會認識新朋友：「現在還在空窗，身邊朋友一對一對，不然就是名草有主，沒什麼戲唱。」

在《華燈初上》播畢1個月時，劉品言也發文告別悲情風塵女「Hana」，她坦言：「我也不知道我自己怎麼演過來的，好像我把精氣神都全然奉獻，讓我不知痛，不知覺。在Hana的眼裡，有人點亮著她的世界。為著這道光，為著這個人，她願意全然奉獻。」劉品言感性說：「我愛著《華燈》的幕前幕後每個人，如Hana愛著光之女團，在我的真實人生裡多了這麼多好姐妹，愛著我們一起完成的這一切，謝謝你們， 讓我成為了Hana 。」

▲劉品言告別《華燈初上》。（圖／翻攝劉品言臉書）
▲劉品言告別《華燈初上》。（圖／翻攝劉品言臉書）

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