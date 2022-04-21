劉品言憋《華燈》內傷4個月　深V「千萬美胸」不藏了

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劉品言和珠寶很有緣分，因為她的母親年輕時就考取了珠寶鑑定師，在一家原礦開發公司負責採買原石，小時候她經常陪母親到緬甸、泰國考察礦區，劉品言表示，因為她從小到大就看過許多原石、翡翠，對翡翠的種色多少都很了解，「那時候媽媽天天外出工作，我待在旅店該游泳就游泳、該吃飯就吃飯，經常一個人變得很獨立。」
問及母親節會不會送珠寶當禮物？劉品言表示，從出道到現在快20年，賺錢多數都回饋給母親，帶母親去土耳其旅遊、送母親1張消費無上限的副卡都做過，今年還沒想到禮物，但會努力達成母親的願望，至於感情交白卷，劉品言不排斥約會認識新朋友：「現在還在空窗，身邊朋友一對一對，不然就是名草有主，沒什麼戲唱。」
在《華燈初上》播畢1個月時，劉品言也發文告別悲情風塵女「Hana」，她坦言：「我也不知道我自己怎麼演過來的，好像我把精氣神都全然奉獻，讓我不知痛，不知覺。在Hana的眼裡，有人點亮著她的世界。為著這道光，為著這個人，她願意全然奉獻。」劉品言感性說：「我愛著《華燈》的幕前幕後每個人，如Hana愛著光之女團，在我的真實人生裡多了這麼多好姐妹，愛著我們一起完成的這一切，謝謝你們， 讓我成為了Hana 。」