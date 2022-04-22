WSBL例行賽告尾聲　季後賽5/3登場

第17屆女子超級籃球聯賽明日（4/22） 將進行例行賽最後一個循環，而季後賽採三戰兩勝制賽程預定於5/ 3(週二)、5/5(週四)、5/6(週五)於板橋體育館舉行， 賽事免費入場，提前完成線上報名的球迷可以獲得WSBL球隊卡及 季後賽紀念門票，並有機會抽中指定球員的球員卡和選手應援毛巾， 邀請球迷朋友們一起「Join the Final」，見證2022WSBL總冠軍的誕生。





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季後賽也將頒發年度獎項，年度獎項包含數據類及媒體票選獎項共1 5座個人獎盃，季後賽第一天頒發數據類年度獎項，包含得分后、 抄截后、籃板后、阻攻后及助攻后， 截至第五循環得分后及籃板后由台元新人林蝶以場均17.7分、1 4.3籃板領先，抄截后、阻攻后則由國泰女籃陳薇安以場均2.3 抄截、1.0阻攻排名第一，助攻后由國泰女籃黃凡珊以場均4.7 助攻暫居第一名。





季後賽開幕戰將邀請到聲林之王第三季的人氣王， 同時也是獨立創作歌手王彙筑帶來精彩表演， 熱愛籃球的彙筑高中時是田徑隊，大學時是學校系上籃球隊的隊員， 平時熱愛爬山，也十分關注台灣籃球，特別是女籃，王彙筑表示：「 從前都是坐在台下觀賞女籃賽事的球迷，這次能擔任WSBL的開場 嘉賓，是很特別也很重要的經驗。 希望自己能繼續和台灣女籃一起成長前進！」



