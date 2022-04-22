盼五一疏運備而不用　王國材喊話工會：別再傷害乘客

台鐵兩工會反對公司化態度堅決，更將在五一勞動節當日進行「五一不加班」行動，屆時台鐵一輛列車都發不出，交通部長王國材今（22）日也召集公路總局、台鐵、高鐵等單位，對外說明五一疏運相關措施，同時也不忘和工會喊話，希望今天公布的疏運計畫可以備而不用，呼籲工會與中央理性溝通，別再傷害支持台鐵的乘客。
雖然兩工會試圖用「五一不加班」行動希望交通部能和工會充分溝通後再推行相關條例，不過王國材改革決心堅定，今日也對外報告勞動節當天相關疏運措施，王國材說，，員工是台鐵最重要的資產，交通部與台鐵會持續和員工溝通，立法院交通委員會昨（21）日初審通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，也採納許多工會的建議，雙方的共識已很接近，離立法院朝野協商還有一個月，將再與工會溝通。
王國材於報告前自嘲，自己就是台鐵改革的「始作俑者」，但如果不從組織下手，後續改革江南成落時，員工的確很辛苦，「過去他們都在加班，對於員工的選擇，我尊重，不過維持交通疏運是我的責任」。
王國材指出，其實現在通過的版本已有採納工會意見，兩造版本差距僅有10%，立委們所談的是如何在合理狀況下接受工會版本，因此也請工會不要再讓國人無車可搭，「請工會不要再傷害忠實的乘客」。
「接下來我們有充分的時間，我為了要溝通，已經不知道被拒絕幾次了，我的大門都是敞開的」，隨時歡迎工會理性協商，把10%的差異弭平，那自然也不會需要「五一不加班」行動或特別的疏運計畫，希望工會能交通部共同討論。