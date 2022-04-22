林育庭扮「第四節小姐」助國泰11連勝　台元6連勝台電

國泰與電信本季最後一次交手，雙方都以完整陣容應戰，電信在黃湘婷開賽連得6分後陷入長達七分鐘的進攻當機，國泰以23:0的攻勢強襲、迅速拉開分差。二、三兩節國泰命中率開始下滑，電信主力黃湘婷則在第二節不慎扭傷退場，板凳學妹仍把握機會盡力表現、得分逐節上升，一度追到僅落後9分。
全場出賽25分鐘的林育庭展現超高效率值，本季二度扮演「第四節小姐」，幫助國泰一口氣拉開20分的領先優勢，「第一節大家都很有力、把握第一時間出手，後面進攻命中率不好，教練提醒我們要先把防守守成。」國泰教練鄭慧芸則提到：「備戰季後賽時間有限，希望隊內對抗強度提升，體能、重訓也持續堆疊，球員因此需要疲勞調整的空間，利用充裕的輪替名單，努力組成季後賽最佳陣容。」
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上週第五循環手感回溫的台電主攻手劉希曄，走出開季受傷低潮，面對台元「大復活」，開賽第一節就攻下16分刷新本季紀錄，不論兩分球、三分球命中率都逼近八成，陳孟欣個人也貢獻8分進帳，帶動台電士氣大振，最多握有13分的領先優勢。第二節台元團隊打出快速反擊，吳盈潔與卓敬聯手逆轉超前。
休賽期球隊調整狀況不理想，台元改善第五循環專注力不足的缺點，全員多點開花、進攻平均分攤，本場比賽共有四人得分雙位數，主力控球彭曉彤第一節就投進兩顆三分、送出5次助攻，表現明顯提升，新人林蝶再度「雙十」水準發揮。
少了林文佑後的台元，史靜茹努力頂上禁區位置，二度在對戰台電的比賽寫下生涯新高。第四循環對戰的賽事生涯首度「雙十」，本場最後一次面對台電單場14分5籃板再創新高，打出代表作。賽後受訪史靜茹則說道：「希望自己加強，動位的速度還有身體的對抗性，持續改進，希望可以越做越好。」