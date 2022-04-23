NBA／崔楊4.4秒致勝拋投！老鷹逆轉熱火　主場奪關鍵一勝

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易籃再戰後，熱火的協防給予老鷹很大的壓力，掉球失誤也讓客隊有輕鬆得分的機會，一波27:7的攻勢讓他們反超取得13分領先；老鷹在該節末打出反擊，但這一節他仍只得到15分，也導致三節打完以77:85落後給對手。
末節在John Collins、De'Andre Hunter積極在籃下攪和的努力下，老鷹緊咬比數沒被拉開，Bogdan Bogdanovic兩記三分命中，讓主場軍追到只落後一顆球權的差距，接著Young完成「三分打」，比數回到101:101平手。
比賽進入到最後2分鐘，氣勢倒向老鷹這邊，Onyeka Okongwu抓下進攻籃板後將球擺進，犯規進算；回過頭來，Jimmy Butler投進追平三分球，Young下一回合被犯規，熱火團隊進入到加罰階段，他兩罰俱中，老鷹109:107。
接著Butler外線出手沒進，老鷹錯失重要防守籃板，被迫犯規讓熱火重新掌握球權，PJ Tucker投進三分，熱火以1分之差領先。之後雙方各錯過1次球權，讀秒階段，Young快速推進、堅決殺入籃下拋投命中，重新幫助球隊反超，時間只剩下4.4秒。Butler暫停回來後勉強三分出手沒進，比賽就此結束。
這場比賽熱火依舊發揮得相當平均，團隊有3人得分破20分，「英雄哥」Herro得到全隊最高得24分；Butler得到20分10籃板8助攻，M.Strus攻下20分。球隊中鋒Bam Adebayo攻下13分11籃板5助攻3抄截。
Young這一場前三節被守死，但末節得到10分，幫助球隊完成逆轉，全場繳出24分8助攻4籃板的數據；Bogdanovic手感火燙命中4顆三分球、得到18分8籃板6助攻。