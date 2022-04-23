COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／崔楊4.4秒致勝拋投！老鷹逆轉熱火　主場奪關鍵一勝

▲老鷹後衛Trae Young。（圖／美聯社／達志影像）
▲老鷹後衛Trae Young。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-23 10:29:08

東區首輪季後賽今(23)日進行亞特蘭大老鷹對邁阿密熱火的第4戰，靠著「少主」Trae Young(崔楊)在最後4.4秒的致勝拋投，老鷹終場以111:110取勝，系列賽追到1:2。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第2戰拚到末節輸掉，老鷹陷入到0:2落後，這一場回到主場背水一戰，非贏下不可，否則系列賽將會很快結束。此役上半場球隊也的確打出想要贏球的氣勢，雖然Young被嚴加看管，但其他人適時站出來分擔得分壓力，兩節打完以61:54領先。

易籃再戰後，熱火的協防給予老鷹很大的壓力，掉球失誤也讓客隊有輕鬆得分的機會，一波27:7的攻勢讓他們反超取得13分領先；老鷹在該節末打出反擊，但這一節他仍只得到15分，也導致三節打完以77:85落後給對手。

末節在John Collins、De'Andre Hunter積極在籃下攪和的努力下，老鷹緊咬比數沒被拉開，Bogdan Bogdanovic兩記三分命中，讓主場軍追到只落後一顆球權的差距，接著Young完成「三分打」，比數回到101:101平手。

比賽進入到最後2分鐘，氣勢倒向老鷹這邊，Onyeka Okongwu抓下進攻籃板後將球擺進，犯規進算；回過頭來，Jimmy Butler投進追平三分球，Young下一回合被犯規，熱火團隊進入到加罰階段，他兩罰俱中，老鷹109:107。

接著Butler外線出手沒進，老鷹錯失重要防守籃板，被迫犯規讓熱火重新掌握球權，PJ Tucker投進三分，熱火以1分之差領先。之後雙方各錯過1次球權，讀秒階段，Young快速推進、堅決殺入籃下拋投命中，重新幫助球隊反超，時間只剩下4.4秒。Butler暫停回來後勉強三分出手沒進，比賽就此結束。

這場比賽熱火依舊發揮得相當平均，團隊有3人得分破20分，「英雄哥」Herro得到全隊最高得24分；Butler得到20分10籃板8助攻，M.Strus攻下20分。球隊中鋒Bam Adebayo攻下13分11籃板5助攻3抄截。

Young這一場前三節被守死，但末節得到10分，幫助球隊完成逆轉，全場繳出24分8助攻4籃板的數據；Bogdanovic手感火燙命中4顆三分球、得到18分8籃板6助攻。

NBA／巔峰賽季卻錯過季後賽　詹皇：絕不會讓此事再發生

NBA／球館外發現可疑包裹　老鷹熱火系列賽G4延後開打

NBA／Embiid傷到右手大拇指　G4傳將帶傷上陣終結暴龍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.89%49.11%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀