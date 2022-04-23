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T1／士東砍50分！台啤末節要命失誤　遭雲豹逆轉2連敗

▲台啤英熊GM哈孝遠不滿裁判吹判，上場抗議。（圖／黃建霖攝）
▲台啤英熊GM哈孝遠不滿裁判吹判，上場抗議。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-04-23 17:54:51

桃園雲豹今(23)日來到台北和平籃球館進行主場賽事，迎戰聯盟第三的台啤英熊。雙方這一場肢體衝很大，火藥味也相當濃厚，比賽被哨音不斷中斷，最終雲豹在讀秒時刻靠著對方兩次要命失誤逆轉戰局，以135:134贏得比賽。

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由於疫情影響，雲豹本場無法在中原大學出賽，而是必須借用和平籃球館場地，不過開賽他們接連三分命中，看起來沒有場地適應上的問題，單節6顆三分球，暫時以31:30領先。

次節吉倫爆發，不到3分鐘的時間就拿到10分，也帶領球隊瞬間打出17:3的攻勢，將比分給迅速拉開。不過台啤很快靠著大中鋒德古拉強打籃下收復失土，一波16:2的反擊，比分又重新回到拉鋸狀態，吉倫在進入中場前打進壓哨上籃，讓主場軍打完兩節以7分差領先。

易籃再戰後，台啤在防守端擋不住雲豹的快速反擊，被打出17:8的小高潮，球隊GM哈孝遠情緒失控走到場上，板凳席和教練各被吹一次技術犯規，比賽持續被拉開，最多落後到22分。之後德古拉在籃下被犯規，雙方再起衝突，台啤利用罰球和三分追分，三節打完追到剩下13分差。

末節台啤有洋將人次上的優勢，以一波8:0作為開局，逼使雲豹得喊出暫停，之後謝育政兩次違反運動精神犯規，遭到驅逐出場，德古拉兩罰俱中，兩隊只剩一波球權的差距。

接著，台啤在林泰樂強硬上籃得手後，將比分追成107:107平手，士東再完成三分打，這時雲豹GM蘇翊傑抗議過於激動、被驅逐出場，客隊打出19:2的高潮，反超比數。

雲豹靠著盧傑閔、羅振峰連續三分命中，繼續和台啤周旋，兩隊開始不斷拉鋸。進入到兩分鐘，台啤靠德古拉的禁區得分，重新領先；接著蔣淯安和鄭瑋對飆，比數仍然維持在兩分差距。但台啤此時連續發生2次掉球失誤，讓雲豹連續靠快攻得5分逆轉戰局，最終以1分之差取勝。

雲豹這一場有4名球員得分破20，威廉斯30分5助攻7籃板，湯瑪斯25分11籃板，吉倫30分14助攻。本土前鋒羅振峰得到22分，盧傑閔攻下14分。

台啤方面，士東砍下50分13籃板，打破自己保持的單場洋將最高得分。德古拉36分25籃板；主控蔣淯安這一場末節發揮精彩，斬獲24分6助攻。球隊在得分上沒太大問題，但防守崩盤，連續兩場輸給聯盟後段班球隊。

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