蘇貞昌拍板居隔「3+4」！侯友宜：依然耗費大量公衛人員
行政院長蘇貞昌今（24）日召開防疫會議，拍板居家隔離縮短為「3+4」天，實施的配套及相關細節，將請指揮中心和縣市政府商討後，擇定實施日期；對此，新北市長侯友宜表示，「3+4」實際上只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變減少，依舊必須耗費大量公衛人員進行處理，呼籲必須讓「整體居隔轉型」。
侯友宜指出，行政院聽到了我們的聲音，減少匡列的對象，但是最近確診人數已經呈現大幅上升，需要匡列個案的總數並不會減少。
侯友宜表示，「3+4」實際上只是居隔天數減少，相關行政作業流程並沒有改變減少，依舊必須耗費大量公衛人員進行處理，確診個案即將成指數型上升，呼籲必須讓整體居隔轉型。
侯友宜認為，以「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療及社會動能維持正常運行；侯友宜強調，如果中央同意，新北市願意率先試辦一次到位，同住親友，居家快篩加上自主健康管理。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。