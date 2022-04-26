疫情燒！1周內逾47萬人搶買防疫險、理賠增加1.3億元
國內土確診數飆升，防疫政策由「清零」走向「共存」，民眾瘋搶防疫保單，根據據金管會今（26）日公布最新統計，截今（2022）年至4月25日止，防疫保單承保件數有213.52萬件，較前一周4月18日165.68萬件增加了47.84萬件，且隨著確診案例激增，理賠件數及金額也增加，理賠金額也從6.28億元攀升至7.64億元，1周就增加1.36億元。
金管會保險局統計，至4月25日為止，市場上只剩11家產險公司及4家壽險公司提供防疫險或疫苗險，防疫保單銷售也從4月18日的55張，到4月25日只剩下12張，疫苗險同樣也在1周內少了11張，現剩下21張保單，另外還有5家壽險公司停售住院醫療險保單10張，主要是裡面有法定傳染病理賠字眼，恐承保風險加大。
為什麼產險公司紛紛將防疫險下架，主要就是風險胃納量達頂等考量，這從民眾投保防疫險投保數字也可看出來，今年截至4月18日防疫險保單承保件數有165.68萬件，到4月25日來到213.52萬件，單單1周就增加了47.84萬件，保費收入也從12.21億元來到16.09億元，增加3.88億元。
不過，防疫險理賠件數及金額也隨著確診人數攀升而增加，從4月18日的1.3萬增加至1.69萬件 ，理賠金額亦從6.28億元進一步攀升至7.64億元，一周就增加了1.36億元。由於大部分保戶確診或隔離會等到完成治療或解除隔離，才向保險公司申請理賠，在確診人數單日已突破6千萬例來看，可預期理賠件數與金額勢必也會急速增加。