力挺最有經驗新人 立委沈發惠、賴品妤陪顏蔚慈站台北橋
民進黨新北市議員初選民調週倒數五天，立委沈發惠、賴品妤今（26）日特陪爭取三重、蘆洲市議員提名的顏蔚慈，一起在台北橋路口向市民朋友們打招呼問好；希望三重蘆洲的朋友們支持最有經驗新人，讓顏蔚慈能順利通過民進黨內初選。
沈發惠說，這陣子四處去站台、輔選，因為雙北這次都推出相當多優秀、擁有豐富政治歷練的年輕人，顏蔚慈就是值得期待的超級新人，曾是桃園市長鄭文燦的得力助手，擔任桃園市經濟發展處主秘、青年局局長，理性專業的市政經驗，是她最強的後盾，這樣的人才，是議會的即戰力，一定能為市民發聲。
立院女神賴品妤指出，過去第一次參選立委時，就受到相當多人的照顧，如今自己有能力也想向大家推薦顏蔚慈；顏蔚慈過去在桃園積極推動青年事務、帶動地方發展，相信她一定能用專業能力使家鄉充滿活力、讓成功的經驗在新北市實現。
顏蔚慈表示，沈發惠、賴品妤2位被評鑑為優秀立委，現在優質挺優質，她作為黨在選區內最年輕、也是擁有最豐富行政經驗的新人，一定會繼續的勤勉真誠走遍大街小巷，讓鄉親更認同自己；期望在5月2日到8日的初選電話民調能有好成績，替民進黨在三重、蘆洲再拼一席。