5/1台鐵列車停駛　桃園地區客運轉乘計畫出爐

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桃園監理站表示，桃園車站前站在萬壽路旁即有往台北松山機場的「5116」路線，復興路上NOVA前有桃園客運往鶯歌三峽的「5001」，國光客運桃園站提供往台北的「1816」、往台中的「1861」、往高雄的「1862」路線，還有中壢客運桃園總站提供的往松山南港「9069、往市府轉運站的「9009」，以及總站旁有往來內壢、中壢班次密集的「1路」市區客運路線；後站火車站旁則有往板橋、萬華的「9089」及往松山機場的「1662」路線，另外延平路上桃園客運總站則提供往鶯歌方向的「5005」、往台北市府轉運站的「9005」、圓山轉運站的「9023」及往高鐵桃園站的市區客運「302」、「206」等路線，均可為乘客提供南來北往的運輸服務；另於勞動節連假期間各國道及公路客運路線均正常營運，客運業者亦配合加開部分路線班次已符合民眾需求，該站於連假期間亦派員進駐火車站及轉運站現場引導民眾轉乘，以確保民眾之乘車權益。
交通部及臺鐵局表示，凡持有乘車日期自111年4月30日至5月2日之臺鐵車票者，即日起至一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收取退票手續費。相關乘車資訊可下載「iBus公路客運APP」、桃園市政府交通局「桃園公車APP」，亦可至公路總局網站查詢（http://www.thb.gov.tw/）。